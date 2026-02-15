Antonelli svela l'aspetto PIÙ IMPORTANTE della sua stagione con la Mercedes

Mercedes, la giovane promessa della scuderia, ha dichiarato di voler crescere non solo come pilota, ma anche come individuo, con l’obiettivo di maturare ulteriormente entro il 2026.

Inizia la sua seconda stagione in Formula 1 dopo aver già attirato l’attenzione durante l’esordio, condividendo il circuito con il navigato George Russell, quando ha sostituito Lewis Hamilton. Il talento del giovane pilota è stato ulteriormente riconosciuto all’interno di una scuderia considerata tra le principali contendenti al titolo mondiale dei costruttori, e questa stagione rappresenta per lui un’importante occasione per affinare le sue abilità e consolidare il proprio percorso in F1.

Durante il recente lancio del nuovo monoposto Mercedes, Antonelli si è aperto in un’intervista al Corriere dello Sport. Trasferitosi da poco nel suo primo appartamento a San Marino, il giovane pilota ha raccontato le sfide di questo grande cambiamento, che lo ha portato ad assumersi nuove responsabilità nella gestione della casa, dal mantenimento della pulizia al bucato quotidiano. Pur riconoscendo che vivere con i genitori lo sollevava da molte incombenze, ora apprezza immensamente il fatto di poter contare sul proprio spazio, convinto che questa esperienza contribuisca alla sua crescita personale tanto quanto a quella sportiva.

Antonelli: Per ora mia madre mi aiuta in casa

"Nell’ultima stagione ho acquisito un bagaglio di esperienze che mi ha veramente preparato ad affrontare le sfide di questo sport. Ora conosco meglio cosa mi attende e sono estremamente entusiasta per il futuro. Solo un mese fa mi sono trasferito e adesso è il momento di assumermi pienamente le responsabilità di una casa: pulire, lavare i vestiti e tenere tutto in ordine. Quando vivevo con i miei genitori non dovevo preoccuparmi di nulla, ma è arrivato il tempo di imparare a gestirmi da solo, anche se per il momento mia madre mi dà ancora una mano. Tornare al mio appartamento dopo settimane intense, divise tra Barcellona e Inghilterra, mi regala una soddisfazione unica."

La scuderia Mercedes si conferma tra le favorite per il campionato costruttori del 2026, mentre il compagno di squadra George Russell guida le previsioni per il titolo piloti. Nel frattempo, il giovane Antonelli si trova in una sfida serrata contro Oscar Piastri per il quarto posto nelle quote, poiché le scommesse non sono ancora tutte convinte della sua capacità di eguagliare il record di Sebastian Vettel, il campione più giovane della storia della Formula 1. L’entusiasmo e la determinazione del pilota fanno ben sperare una stagione ricca di emozioni e successi.

