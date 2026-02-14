SCANDALO: La stella della Ferrari riceve FORTI CRITICHE da Lando Norris

Lando Norris, campione in carica di F1, si è scagliato contro Lewis Hamilton e i piloti che si sono lamentati dei nuovi regolamenti per la massima categoria nel 2026.

Il pilota della McLaren ha dichiarato quanto segue in un commento pubblicato da GPBlog: "Qualsiasi pilota può cercare qualcos'altro da fare. Non è che Max Verstappen debba essere qui, o qualsiasi altro pilota debba essere qui, ma è una sfida.

È una bella e divertente sfida per gli ingegneri e i piloti. È diversa. Bisogna guidare in modo diverso, capire le cose in modo diverso e gestirle in modo diverso, ma posso comunque guidare auto, viaggiare per il mondo e divertirmi molto, quindi non c'è nulla di cui lamentarsi". lamentarsi.

"È stato molto divertente. Mi è piaciuto molto. Se Max Verstappen vuole ritirarsi, che si ritiri. La Formula 1 è in continua evoluzione. A volte si guida un po' meglio, a volte non così bene.

"Veniamo pagati una cifra irrisoria per guidare, quindi alla fine non ci si può lamentare", ha sottolineato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

