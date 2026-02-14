La Ferrari svela i suoi piani contro il motore Mercedes

La Ferrari ha rivelato i suoi piani in merito alla controversia sul motore Mercedes del 2026. La Ferrari non è l'unica a esprimere preoccupazione; anche Audi, Honda e Red Bull Ford hanno espresso il loro disagio e attendono l'implementazione di un nuovo protocollo di test per garantire una competizione leale.

Frédéric Vasseur ha annunciato che la Ferrari non presenterà un reclamo ufficiale contro il propulsore Mercedes. Sebbene si dibatta su una scappatoia nel regolamento che la casa tedesca potrebbe sfruttare in merito al rapporto di compressione del motore, la Ferrari preferisce chiedere chiarimenti alla FIA.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante i test in Bahrain. La controversia nel paddock si concentra sull'interpretazione del regolamento tecnico da parte della Mercedes. Nonostante il malcontento generato, Vasseur ha chiarito la posizione della Ferrari: "Non siamo qui per presentare un reclamo", ha dichiarato il team principal a The Race.

"Il nostro obiettivo è avere un regolamento chiaro e garantire che tutti lo interpretino allo stesso modo. Questa non è una protesta." Per il dirigente francese, la chiave è ottenere una dichiarazione ufficiale che permetta alla Ferrari di sapere se continuare con l'attuale percorso di sviluppo o modificare i suoi piani motore in base all'interpretazione della Mercedes.

Vasseur ha espresso comprensione per la confusione che le modifiche al regolamento possono generare. "Con i nuovi criteri per la batteria, il motore, il telaio, gli pneumatici e il regolamento sportivo, ci siamo diretti verso uno scenario con diverse zone grigie", ha spiegato.

"È prevedibile che ci saranno interpretazioni diverse tra i team e persino tra loro e la FIA. Questa è una conseguenza diretta del nuovo regolamento ed è sempre stato così. La cosa principale per me è fare chiarezza.

"Possiamo tutti riconoscere di aver commesso errori o che, in precedenza, non avevamo un'interpretazione comune. Ma ciò di cui abbiamo bisogno è chiarire definitivamente che queste sono le regole. Credo che avremo la risposta la prossima settimana", ha concluso il team principal della Ferrari.

