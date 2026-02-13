Mercedes RIVELA il vero vantaggio del motore

Toto Wolff ha risposto alle crescenti critiche che circondano la nuova power unit del suo team e ne ha rivelato il reale vantaggio.

Mentre rivali come Ferrari, Audi e Honda chiedono una modifica urgente al regolamento che regola il controverso sistema di compressione, l'austriaco rimane fermo sulla sua posizione. Secondo Wolff, non si è verificata alcuna attività illegale e il presunto vantaggio del motore Mercedes è minimo nella pratica.

Nonostante le critiche nel paddock, Wolff sostiene che la Mercedes abbia interpretato correttamente il regolamento: "Abbiamo ricevuto ogni garanzia che ciò che abbiamo fatto è conforme alle regole e, inoltre, le prestazioni extra non sono nulla di straordinario", cita l'austriaco, riferendosi a Motorsport.com.

"Questa è la situazione, anche se devo ammettere che i nostri rivali si sono sentiti in qualche modo svantaggiati e hanno fatto pressione sulla FIA per un bel po' di tempo." Wolff minimizza l'impatto effettivo del sistema: "Il vantaggio aggiunge a malapena qualche cavallo. In termini pratici, in Inghilterra parleremmo di due o tre cavalli. Pertanto, il rischio di fare una differenza significativa in un Gran Premio è quasi trascurabile."

Wolff ammette che, se dovesse essere presa una decisione del genere, la Mercedes dovrà accettarla, nonostante le implicazioni negative per il team di Brackley e i suoi partner: "È un processo. Se il regolamento sui motori viene modificato, dobbiamo rispettarlo. È così che funziona.

"Naturalmente, un motore viene sviluppato nel tempo e con cicli di produzione definiti; se all'improvviso ti viene detto che non puoi usarlo così come lo hai progettato, questo può compromettere notevolmente le prestazioni", conclude il team principal.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

