Le MIGLIORI foto delle monoposto di F1 del 2026 di Hamilton, Antonelli, Leclerc e altri

Mercoledì mattina è iniziato l'attesissimo periodo di test in Bahrain, aperto alla stampa. Dopo una settimana incerta in Spagna, i fotografi hanno finalmente l'opportunità di catturare immagini di alta qualità delle monoposto in azione, promettendo emozioni e nuove prospettive per gli appassionati.

Qualche settimana fa, i team di Formula 1 hanno completato i primi chilometri delle loro monoposto 2026 durante una sessione di shakedown privata al Circuit de Barcelona-Catalunya, conclusasi il 30 gennaio. La sessione è stata così riservata che sia i fan che i media sono rimasti senza nuove informazioni.

Conclusa questa prima fase, lo spettacolo si sposta ufficialmente in Medio Oriente per le giornate di test aperti al pubblico, cruciali per il nuovo capitolo tecnico.

Foto delle monoposto

Le sessioni iniziano oggi al Circuito Internazionale del Bahrain. Sebbene i fan non potranno assistere mercoledì, la presenza della stampa ci permette finalmente di ammirare le prime immagini di alta qualità delle nuove monoposto in azione.

Related image

Related image

Related image

Ocon

Related image

Related image

Related image

Related image

Correlato: PREOCCUPAZIONE per Lewis Hamilton: la Ferrari starebbe MENTENDO sulle sue prestazioni

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato