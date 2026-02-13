Approvato il progetto PIÙ IMPORTANTE di Hamilton in F1

Il produttore Jerry Bruckheimer ha annunciato che è in preparazione un sequel del film F1, il grande progetto legato alla leggenda Lewis Hamilton.

Nel film originale, Brad Pitt interpretava Sonny Hayes, un pilota in pensione che decideva di tornare in pista per competere con il team fittizio APX GP. Sorprendentemente, F1 si è rivelato il film di maggior incasso per Brad Pitt a livello mondiale, candidato a quattro premi Oscar, mentre una sua canzone ha recentemente ottenuto il riconoscimento di un Grammy.

Il lungimirante progetto, diretto da Joseph Kosinski e realizzato dalla mano esperta di Bruckheimer, vede la partecipazione di talenti come Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem, con l’intervento di noti piloti di Formula 1. Bruckheimer ha lasciato intendere che il sequel è già sotto sviluppo, soprattutto dopo i colloqui intrattenuti da Kosinski con Apple per la prossima produzione. In un’intervista con BBC News il produttore ha confermato: "Stiamo lavorando al sequel", facendo riferimento alle difficoltà causate dagli scioperi degli attori nel 2023. "È stato un percorso lungo e impegnativo, ma il film è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. Collaborare con Brad Pitt, con cui non avevo mai lavorato prima, si è rivelato un’esperienza estremamente gratificante", ha aggiunto.

Il film di F1 è stato un successo?

La pellicola ha incassato oltre 545 milioni di dollari in tutto il mondo, superando persino World War Z, il precedente successo di Brad Pitt, che aveva raggiunto i 540 milioni. Tuttavia, le opinioni del pubblico e della critica sono state contrastanti: mentre alcuni fan hanno apprezzato l’azione e la spettacolarità, altri, inclusi alcuni piloti realmente coinvolti nella F1, hanno messo in dubbio la verosimiglianza della trama. Carlos Sainz, ad esempio, ha espresso notevole scetticismo, evidenziando alcune incongruenze narrative, in particolare la rappresentazione del protagonista Hayes, che rientra in pista a sessant’anni, mentre personaggi come Hamilton e Fernando Alonso vengono mostrati in fasi delicate della loro carriera. Inoltre, la pellicola offre spazio a un solo personaggio femminile importante, interpretato da Condon, il quale, oltre a rappresentare la prima direttrice tecnica in Formula 1, finisce per instaurare una storia d’amore con il pilota interpretato da Pitt. Nonostante le critiche, il film ha stabilito un record per Apple Studios, affermandosi come il loro più grande successo al botteghino e consolidando il plauso della critica cinematografica con quattro nomination agli Oscar.

