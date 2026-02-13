Hamilton ammette che la mancanza di connessione con la Ferrari danneggerà la sua stagione

Lewis Hamilton ha sorpreso tutti dichiarando che, per le prime sessioni di test della stagione 2026 di Formula 1, non disporrà di un ingegnere di pista fisso.

Lo scorso gennaio si è infatti separato da Riccardo Adami, che ora fa parte della Ferrari Driver Academy e del programma di test dei modelli storici della Ferrari. Durante la giornata di messa a punto e il primo giorno di prove a Bahrein non è stato ancora rivelato chi ricoprirà questo ruolo fondamentale per il pilota. Nel frattempo, è stato confermato che Carlo Santi, ex collaboratore di Kimi Raikkonen, assisterà Hamilton nella prima settimana e nelle gare iniziali della stagione.

Hamilton avrà un nuovo ingegnere di pista?

Dopo la sessione mattutina a bordo della SF-26, Hamilton ha spiegato ai media: "Questa fase è particolarmente complessa, perché la soluzione attuale è puramente provvisoria. Durante le prime gare mi affiderò a Santi, ma a breve entreranno in gioco nuovi cambiamenti e dovrò imparare ad adattarmi a lavorare con un nuovo collaboratore. In una stagione ideale sarebbe fondamentale poter contare su professionisti che abbiano condiviso molte esperienze, sia positive che difficili, e che sappiano mantenere la calma. Tuttavia, questa è la realtà che devo affrontare e, insieme al team, faremo il possibile per rendere la transizione il più fluida possibile."

Durante i test pre-stagionali a Barcellona sono circolate voci secondo cui Cedric Michel-Grosjean, che gestiva le performance su pista in McLaren, potrebbe essere ingaggiato dalla Ferrari per diventare il nuovo ingegnere di Hamilton. Tuttavia, la scuderia non ha ancora confermato nulla. Secondo il suo profilo LinkedIn, Michel-Grosjean ha lasciato McLaren nel 2025 e, da gennaio 2026, compare con l’indicazione "Trasferimento: Periodo sabbatico".

