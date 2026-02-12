Giornata promettente per la Ferrari: la McLaren regala a Leclerc il miglior tempo della giornata in Bahrain

Il secondo giorno di test a Bahrein si è concluso in grande stile, regalando numerose novità sui monoposto in arrivo.

Charles Leclerc si è distinto registrando il miglior tempo, mentre Lando Norris ha collezionato il maggior numero di giri e chilometri. Nel frattempo, Max Verstappen non ha preso parte alla sessione.

La mattinata, segnata da alcune difficoltà tecniche per i team di Red Bull Racing e Mercedes, ha visto Norris dominare in termini di giri completati. Dopo una meritata pausa di un’ora, il pomeriggio ha inaugurato una nuova sessione presso il Circuito Internazionale di Bahrein, con le speranze di miglioramento sia per Isack Hadjar che per Mercedes.

Hadjar e Russell in pista

Nella sessione pomeridiana, Isack Hadjar ha mostrato notevoli performance completando 87 giri con un tempo di 1:36,561, arricchendo così la già consistente banca dati accumulata durante il primo giorno di prove, dominato da Verstappen. Mercedes ha saputo recuperare terreno: dopo che Kimi Antonelli aveva faticato al mattino, completando appena tre giri a causa di un guasto all’unità di potenza e costringendo il team a una sostituzione completa del motore, George Russell ha preso il volante. Nonostante il tempo a disposizione fosse limitato, Russell si è piazzato in quarta posizione con un tempo di 1:35,466 in 54 giri.

Bandiera rossa

La sessione pomeridiana non è stata esente da imprevisti. Pierre Gasly ha costretto l’interruzione dell’attività con una bandiera rossa dopo aver dovuto accostare la sua Alpine per problemi tecnici, mentre un componente isolato sull’asfalto ha determinato una breve neutralizzazione. In fase finale la FIA ha preso il controllo per eseguire una serie di verifiche obbligatorie al sistema, causando un’ulteriore interruzione e la chiusura ufficiale della giornata. Infine, Leclerc, a bordo della sua Ferrari, ha registrato un tempo di 1:34,273, mentre Lando Norris, che ha completato 149 giri, si è piazzato al secondo posto e Oliver Bearman ha chiuso in terza posizione con un 1:35,394.

