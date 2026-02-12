Hamilton difende Bad Bunny contro Trump al Super Bowl

Il leggendario pilota di F1 Lewis Hamilton ha espresso il suo sostegno a Bad Bunny, difendendolo sui social dopo le critiche successive alla sua esibizione durante l’intervallo del Super Bowl LX.

Presente all’evento insieme a Kim Kardashian, Hamilton ha evidenziato il valore culturale di una performance che, in soli 13 minuti, in spagnolo, ha messo in luce un forte messaggio di unità. La serata, arricchita da ospiti di fama internazionale come Lady Gaga, Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B e Ricky Martin, ha rappresentato per molti un invito a superare le divisioni e a celebrare la diversità.

Trump critica lo spettacolo dell'intervallo di Bad Bunny

Il commento del leader repubblicano, pubblicato su Truth, non si è fatto attendere: secondo Trump lo show dell’intervallo del Super Bowl sarebbe stato uno dei peggiori della storia, un'offesa ai valori e alla grandezza degli Stati Uniti.

L’ex-presidente ha evidenziato come il messaggio, definito incomprensibile e inadatto al pubblico più giovane, rappresenti un contrasto netto con gli standard di successo e creatività che caratterizzano il paese, accusando l’evento di essere simbolo di un caos che, a suo avviso, non si riconcilia con la realtà del “mondo vero”.

Hamilton sulla diversità e l'amore contro l'odio

Hamilton ha raccontato di essersi emozionato profondamente assistendo allo spettacolo, definendolo uno degli eventi più significativi nella storia del Super Bowl. In un momento in cui la retorica divisiva sembra prevalere, il pilota ha sottolineato l’importanza di unire persone di origini diverse, elogiando Bad Bunny per aver messo in scena una performance incentrata sul collettivo e non sull’ego individuale. Pur non parlando correntemente lo spagnolo, il messaggio di unità ha toccato il cuore di Hamilton, che ha trovato in alcuni simboli personali – come il richiamo alle sue origini caraibiche – l’emozione e la forza dell’amore contro l’odio.

Hamilton torna oggi in pista per le prove pre-stagionali con Ferrari, partecipando all’appuntamento mattutino a Bahrain. L’ex campione, che ha sempre saputo unire passione per la velocità e impegno sociale, si prepara ora a affrontare una nuova sfida in vista della prossima stagione di Formula 1.

