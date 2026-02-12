Un nuovo rivale per Antonelli? Il team che ha SCIOCCATO la griglia

Sergio Pérez e Cadillac hanno avuto un impatto enorme nel primo giorno di test di Formula 1. Il team americano e le sue prestazioni poco prima dell'inizio del Campionato del Mondo 2026 sono stati un argomento caldo nel paddock dopo i primi giri di precampionato in Bahrain.

Questo è quanto dichiarato da F1.com sul suo sito web ufficiale: "Cadillac ha rispettato tutte le scadenze, incluso essere stato uno dei primi team ad avviare e poi collaudare la sua prima monoposto di F1, e ha svolto un lavoro di tutto rispetto durante lo Shakedown di Barcellona.

"La forma è continuata in Bahrain, con diversi team noti per essere rimasti colpiti non solo dal suo approccio, ma anche da alcuni dei dettagli davvero interessanti della sua rivale del 2026.

Parlando con il consulente tecnico esecutivo Pat Symonds durante la pausa pranzo, ha affermato che hanno un "processo robusto" per lo sviluppo durante la stagione e un programma di sviluppo "aggressivo", mentre cercano di costruire sulla loro vettura di riferimento e di migliorare le prestazioni durante la stagione.

"C'è ancora molto da imparare per Cadillac, ovviamente, quindi stanno tenendo sotto controllo le aspettative e invece si limitano a concentrarsi, ma non c'è dubbio che questo sia un ottimo inizio", hanno osservato.

Correlato: SCANDALO: Kimi Antonelli potrebbe PERDERE l'inizio della stagione 2026

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato