Newey ha progettato l'auto di Alonso PRIMA di entrare in Aston Martin

Il leggendario designer della Formula 1, Adrian Newey, ha rivelato di aver avviato il lavoro sul monoposto 2026 di Fernando Alonso e Aston Martin ancor prima di ufficializzare il suo ingresso nel team.

In un lungo periodo di inattività che va dalla sua uscita da Red Bull all’inizio di maggio 2024 fino al passaggio ad Aston Martin a settembre dello stesso anno, Newey ha dovuto attendere fino a marzo dell’anno seguente per collaborare attivamente con i nuovi ingegneri. Tale pausa, sebbene forzata, gli ha consentito di riflettere in modo approfondito sul progetto futuro, trasformando un intervallo di tempo apparentemente improduttivo in un’occasione di grande ispirazione.

Nonostante i dieci mesi trascorsi lontano dalle piste, Newey ha sfruttato questo intervallo per dare forma a quella che definisce la “filosofia” del nuovo AMR26.

Durante il lancio presentato lunedì, il veterano ha spiegato come questo periodo di riflessione assomigli a una fase simile vissuta alla fine degli anni Novanta: proprio quando era in pausa dopo la sua esperienza con Williams, egli aveva concepito il monoposto che in seguito avrebbe permesso a McLaren di vincere il mondiale del 1998. Fernando Alonso, intanto, guarda con fiducia al futuro, convinto di poter replicare una svolta simile con il nuovo progetto.

Newey: La filosofia nasce durante l’inattività

Pur essendosi unito tardi alla McLaren nel 1997, senza poter contribuire al progetto dell’auto di quell’anno, Newey ha saputo orientare le proprie energie su un progetto per il 1998, che ha portato Mika Häkkinen a ottenere il primo di due titoli consecutivi.

Nella presentazione del lunedì sera, il designer ha raccontato: «Ritengo che la filosofia sia maturata in gran parte nel periodo di inattività, verso la fine di aprile 2024, quando mi trovavo ormai a distanza dal team di Formula 1 di Red Bull. Conoscendo già le nuove normative, ho deciso di sedermi a riflettere: ‘Devo ripensare il problema partendo dai concetti base di queste regole. Quale potrebbe essere una soluzione funzionale?’ Alla fine ho elaborato una linea guida che, condivisa il 2 marzo 2025 con gli specialisti di aerodinamica e design di Aston Martin, ha trovato pieno consenso e da allora costituisce il fondamento del nostro progetto.»

