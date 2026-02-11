La Ferrari inizia a lavorare per COPIARE il trucco del motore Mercedes

Ferrari F1 ha avviato i lavori per replicare una mossa adottata da Mercedes, che ha già acceso le polemiche in vista della stagione 2026.

I Silver Arrows hanno fatto arrabbiare i loro rivali; tra questi, Ferrari ha firmato una lettera congiunta insieme ad Audi e Honda indirizzata alla FIA, esprimendo preoccupazione per quella che viene definita una scappatoia legale sfruttata da Mercedes nel loro monoposto per il 2026.

Mercedes si trova in una posizione delicata prima del primo Gran Premio dell'anno, dopo che diversi rapporti hanno rivelato l'individuazione di un metodo per ottenere un vantaggio considerevole in termini di potenza grazie all'aumento del rapporto di compressione. In precedenza, il rapporto di compressione dei motori a combustione interna era di 18:1, ma è stato ridotto a 16:1 per adeguarsi alle nuove normative previste dal 2026 in poi. Tuttavia, la casa tedesca sembra essersi avvicinata al valore originario operando a temperature più elevate, una strategia che potrebbe tradursi in un guadagno di fino a 0,3 secondi per giro, irritando Ferrari per non aver previsto una simile evoluzione.

Attualmente, la FIA misura il rapporto di compressione esclusivamente durante le prove statiche. Dopo vari incontri tra i vertici della Formula 1 e il Comitato Consultivo delle Unità di Potenza (PUAC), i rivali di Mercedes attendono l’introduzione di una nuova metodologia di calcolo per la prossima stagione.

Ferrari pronta a reagire dopo aver contestato la mossa di Mercedes?

I risultati dell’ultimo incontro del PUAC sono già stati presentati alla FIA, e il mondo dell’automobilismo attende una decisione che potrebbe cambiare i criteri di misurazione del rapporto di compressione durante la stagione. Nonostante le controversie scaturite dalle scoperte di Mercedes, le fonti indicano che Ferrari sta puntando a replicare la strategia adottata dal team guidato da Toto Wolff.

Secondo il noto giornalista sportivo Leo Turrini, il responsabile tecnico dell’unità di potenza di Ferrari, Enrico Gualtieri, ha già iniziato a lavorare sul motore destinato al 2027. Gualtieri starebbe introducendo modifiche sostanziali per ottenere un rapporto di compressione dinamico simile a quello sfruttato da Mercedes, nonostante le polemiche sorte durante i preparativi della pre-stagione 2026. Inoltre, i dirigenti del reparto tecnico motori di Ferrari sembrerebbero aver dato il via libera a questo progetto, in previsione di una possibile ratifica ufficiale della manovra da parte del direttore monoposto della FIA, Nikolas Tombazis.

Quando inizia la stagione 2026 di Formula 1?

I tredici team scenderanno in pista all’inizio della stagione 2026, che partirà con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La prima gara è prevista per l’8 marzo alle ore 15:00 ora locale (AEDT), equivalenti alle 4:00 GMT e alle 23:00 ET. Prima di tale appuntamento, le prove di pre-stagione si svolgeranno a Bahrein, con una prima sessione programmata dall’11 al 13 febbraio e una seconda fase dal 18 al 20 febbraio.

