close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola

Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

È stata inaugurata la prima sessione ufficiale di test pre-stagione per la F1 2026 al Circuito Internazionale del Bahrain, con Max Verstappen in netto comando dei tempi sul giro, mentre anche Lewis Hamilton ha lasciato il segno.

La pista ospita i test di questa settimana, in seguito a un shakedown privato a Barcellona lo scorso mese, durante il quale i fan hanno potuto visionare solo informazioni parziali.

Durante questi tre giorni verranno comunicati cronometraggi e numero di giri completati, con una copertura live nell’ultima ora di ogni sessione. Nella mattinata del primo giorno, Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo a bordo della sua RB22, risultando quasi due decimi più veloce di Oscar Piastri. Nel frattempo, la McLaren, campionessa del mondo lo scorso anno, cerca di rimettersi in carreggiata dopo uno shakedown alquanto deludente a Barcellona.

George Russell della Mercedes si è assicurato il terzo posto nella sessione mattutina, con un tempo circa sette decimi in meno rispetto al leader, nonostante i pettegolezzi attorno alla possibile supremazia della sua scuderia nel periodo di intercorso. Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha guidato mercoledì mattina il suo SF-26, concludendo al quarto posto, a un secondo esatto dal tempo di Verstappen e completando 52 giri. Contestualmente, Carlos Sainz della Williams ha percorso il maggior numero di giri durante la sessione mattutina, totalizzando 77 giri, mentre il team lavora per recuperare il terreno perso dopo l’assenza allo shakedown di Barcellona. L’unico incidente si è verificato all’inizio della sessione, quando Franco Colapinto a bordo della sua Alpine si è fermato in pista; tuttavia, il team è riuscito a rimettere il monoposto in azione, che ha completato 28 giri.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Risultati dei test pre-stagione F1: Primo giorno – Sessione mattutina

Risultati test pre-stagione F1: Giorno 1, sessione mattutina
Posizione Pilota Scuderia Tempo Giri completati
1Max VerstappenRed Bull1:35.43365 giri
2Oscar PiastriMcLaren1:35.60254 giri
3George RussellMercedes1:36.10856 giri
4Lewis HamiltonFerrari1:36.43352 giri
5Esteban OconHaas1:37.16964 giri
6Arvid LinbladRacing Bulls1:37.95475 giri
7Carlos SainzWilliams1:38.22177 giri
8Gabriel BortoletoAudi1:38.87149 giri
9Valtteri BottasCadillac1:39.15049 giri
10Lance StrollAston Martin1:39.88333 giri
11Franco ColapintoAlpine1:40.33028 giri

Chi guiderà per le squadre di F1 nella sessione pomeridiana al Bahrain?

Programmazione dei test F1 al Bahrain
Scuderia Mer. mattina Mer. pomeriggio Gio. mattina Gio. pomeriggio Ven. mattina Ven. pomeriggio
McLaren Piastri Norris Norris Norris Piastri Piastri
Mercedes Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli
Red Bull Verstappen Verstappen Hadjar Hadjar Verstappen Hadjar
Ferrari Hamilton Leclerc TBD TBD TBD TBD
Williams Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon
Racing Bulls Lindblad Lindblad Lawson Lindblad Lawson Lawson
Aston Martin Stroll Stroll Alonso Alonso Stroll Stroll
Haas Ocon Ocon Bearman Bearman Bearman Ocon
Audi Bortoleto Hulkenberg Hulkenberg Bortoleto Bortoleto Hulkenberg
Alpine Colapinto Gasly Gasly Gasly Colapinto Colapinto
Cadillac Bottas Perez Perez Bottas Bottas Perez

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola
Test pre-stagionali 2026

Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola

  • 1 ora fa
La Ferrari inizia a lavorare per COPIARE il trucco del motore Mercedes
Formula 1

La Ferrari inizia a lavorare per COPIARE il trucco del motore Mercedes

  • 1 ora fa
ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe subire una GRAVE PERDITA
Ferrari

ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe subire una GRAVE PERDITA

  • 1 ora fa
La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac
Ferrari

La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac

  • 2 ore fa
SHOCK: La griglia si unisce alla Ferrari CONTRO la Mercedes
Ferrari

SHOCK: La griglia si unisce alla Ferrari CONTRO la Mercedes

  • 3 ore fa
La Mercedes ammette le azioni discutibili che intraprenderà per vincere nel 2026
Mercedes

La Mercedes ammette le azioni discutibili che intraprenderà per vincere nel 2026

  • Oggi 08:40
Più notizie

Molto letto

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

  • 4 febbraio
 Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

  • 4 febbraio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

  • 4 febbraio
 Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

  • 27 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play