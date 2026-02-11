Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola

È stata inaugurata la prima sessione ufficiale di test pre-stagione per la F1 2026 al Circuito Internazionale del Bahrain, con Max Verstappen in netto comando dei tempi sul giro, mentre anche Lewis Hamilton ha lasciato il segno.

La pista ospita i test di questa settimana, in seguito a un shakedown privato a Barcellona lo scorso mese, durante il quale i fan hanno potuto visionare solo informazioni parziali.

Durante questi tre giorni verranno comunicati cronometraggi e numero di giri completati, con una copertura live nell’ultima ora di ogni sessione. Nella mattinata del primo giorno, Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo a bordo della sua RB22, risultando quasi due decimi più veloce di Oscar Piastri. Nel frattempo, la McLaren, campionessa del mondo lo scorso anno, cerca di rimettersi in carreggiata dopo uno shakedown alquanto deludente a Barcellona.

George Russell della Mercedes si è assicurato il terzo posto nella sessione mattutina, con un tempo circa sette decimi in meno rispetto al leader, nonostante i pettegolezzi attorno alla possibile supremazia della sua scuderia nel periodo di intercorso. Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha guidato mercoledì mattina il suo SF-26, concludendo al quarto posto, a un secondo esatto dal tempo di Verstappen e completando 52 giri. Contestualmente, Carlos Sainz della Williams ha percorso il maggior numero di giri durante la sessione mattutina, totalizzando 77 giri, mentre il team lavora per recuperare il terreno perso dopo l’assenza allo shakedown di Barcellona. L’unico incidente si è verificato all’inizio della sessione, quando Franco Colapinto a bordo della sua Alpine si è fermato in pista; tuttavia, il team è riuscito a rimettere il monoposto in azione, che ha completato 28 giri.

Risultati dei test pre-stagione F1: Primo giorno – Sessione mattutina

Risultati test pre-stagione F1: Giorno 1, sessione mattutina Posizione Pilota Scuderia Tempo Giri completati 1 Max Verstappen Red Bull 1:35.433 65 giri 2 Oscar Piastri McLaren 1:35.602 54 giri 3 George Russell Mercedes 1:36.108 56 giri 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:36.433 52 giri 5 Esteban Ocon Haas 1:37.169 64 giri 6 Arvid Linblad Racing Bulls 1:37.954 75 giri 7 Carlos Sainz Williams 1:38.221 77 giri 8 Gabriel Bortoleto Audi 1:38.871 49 giri 9 Valtteri Bottas Cadillac 1:39.150 49 giri 10 Lance Stroll Aston Martin 1:39.883 33 giri 11 Franco Colapinto Alpine 1:40.330 28 giri

Chi guiderà per le squadre di F1 nella sessione pomeridiana al Bahrain?

Programmazione dei test F1 al Bahrain Scuderia Mer. mattina Mer. pomeriggio Gio. mattina Gio. pomeriggio Ven. mattina Ven. pomeriggio McLaren Piastri Norris Norris Norris Piastri Piastri Mercedes Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli Red Bull Verstappen Verstappen Hadjar Hadjar Verstappen Hadjar Ferrari Hamilton Leclerc TBD TBD TBD TBD Williams Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon Racing Bulls Lindblad Lindblad Lawson Lindblad Lawson Lawson Aston Martin Stroll Stroll Alonso Alonso Stroll Stroll Haas Ocon Ocon Bearman Bearman Bearman Ocon Audi Bortoleto Hulkenberg Hulkenberg Bortoleto Bortoleto Hulkenberg Alpine Colapinto Gasly Gasly Gasly Colapinto Colapinto Cadillac Bottas Perez Perez Bottas Bottas Perez

