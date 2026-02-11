Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola
È stata inaugurata la prima sessione ufficiale di test pre-stagione per la F1 2026 al Circuito Internazionale del Bahrain, con Max Verstappen in netto comando dei tempi sul giro, mentre anche Lewis Hamilton ha lasciato il segno.
La pista ospita i test di questa settimana, in seguito a un shakedown privato a Barcellona lo scorso mese, durante il quale i fan hanno potuto visionare solo informazioni parziali.
Durante questi tre giorni verranno comunicati cronometraggi e numero di giri completati, con una copertura live nell’ultima ora di ogni sessione. Nella mattinata del primo giorno, Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo a bordo della sua RB22, risultando quasi due decimi più veloce di Oscar Piastri. Nel frattempo, la McLaren, campionessa del mondo lo scorso anno, cerca di rimettersi in carreggiata dopo uno shakedown alquanto deludente a Barcellona.
George Russell della Mercedes si è assicurato il terzo posto nella sessione mattutina, con un tempo circa sette decimi in meno rispetto al leader, nonostante i pettegolezzi attorno alla possibile supremazia della sua scuderia nel periodo di intercorso. Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha guidato mercoledì mattina il suo SF-26, concludendo al quarto posto, a un secondo esatto dal tempo di Verstappen e completando 52 giri. Contestualmente, Carlos Sainz della Williams ha percorso il maggior numero di giri durante la sessione mattutina, totalizzando 77 giri, mentre il team lavora per recuperare il terreno perso dopo l’assenza allo shakedown di Barcellona. L’unico incidente si è verificato all’inizio della sessione, quando Franco Colapinto a bordo della sua Alpine si è fermato in pista; tuttavia, il team è riuscito a rimettere il monoposto in azione, che ha completato 28 giri.
Risultati dei test pre-stagione F1: Primo giorno – Sessione mattutina
|Posizione
|Pilota
|Scuderia
|Tempo
|Giri completati
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:35.433
|65 giri
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:35.602
|54 giri
|3
|George Russell
|Mercedes
|1:36.108
|56 giri
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:36.433
|52 giri
|5
|Esteban Ocon
|Haas
|1:37.169
|64 giri
|6
|Arvid Linblad
|Racing Bulls
|1:37.954
|75 giri
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|1:38.221
|77 giri
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:38.871
|49 giri
|9
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:39.150
|49 giri
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:39.883
|33 giri
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:40.330
|28 giri
Chi guiderà per le squadre di F1 nella sessione pomeridiana al Bahrain?
|Scuderia
|Mer. mattina
|Mer. pomeriggio
|Gio. mattina
|Gio. pomeriggio
|Ven. mattina
|Ven. pomeriggio
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Norris
|Norris
|Piastri
|Piastri
|Mercedes
|Russell
|Antonelli
|Antonelli
|Russell
|Russell
|Antonelli
|Red Bull
|Verstappen
|Verstappen
|Hadjar
|Hadjar
|Verstappen
|Hadjar
|Ferrari
|Hamilton
|Leclerc
|TBD
|TBD
|TBD
|TBD
|Williams
|Sainz
|Albon
|Albon
|Sainz
|Sainz
|Albon
|Racing Bulls
|Lindblad
|Lindblad
|Lawson
|Lindblad
|Lawson
|Lawson
|Aston Martin
|Stroll
|Stroll
|Alonso
|Alonso
|Stroll
|Stroll
|Haas
|Ocon
|Ocon
|Bearman
|Bearman
|Bearman
|Ocon
|Audi
|Bortoleto
|Hulkenberg
|Hulkenberg
|Bortoleto
|Bortoleto
|Hulkenberg
|Alpine
|Colapinto
|Gasly
|Gasly
|Gasly
|Colapinto
|Colapinto
|Cadillac
|Bottas
|Perez
|Perez
|Bottas
|Bottas
|Perez
