Fernando Alonso provoca il tradimento di Lewis Hamilton

Secondo quanto riferito, Lewis Hamilton sarebbe stato tradito da qualcuno a lui vicino per unirsi a Fernando Alonso in Aston Martin.

Un membro del team di Hamilton ha annunciato il suo passaggio ad Aston Martin, rivale della Ferrari in Formula 1, per la stagione 2026 tramite i social media. Hamilton si è recentemente separato dal manager Marc Hynes e dall'addetta stampa Ella Yeboah, che hanno ricoperto ruoli chiave rispettivamente presso Project 44 e Lewis Hamilton Ventures.

È stato confermato anche un cambio di personale nella fondazione di Hamilton, Mission 44. Stephanie Travers, che ricopriva la carica di Senior Impact Manager, lascerà l'organizzazione per unirsi al team di Formula 1 Aston Martin.

Secondo il suo profilo LinkedIn, ha ricoperto la posizione per soli 10 mesi, lasciando Mission 44 nel febbraio 2026 per assumere il ruolo di Senior Trackside Fluid Manager presso Aramco, partner tecnico di Aston Martin e proprietario della Formula 1.

In un'immagine pubblicata sul suo Instagram, l'ex dipendente Mercedes ha confermato questo cambiamento. La fotografia la ritrae con orgoglio nell'iconico verde classico di Aston Martin e con la livrea del team rivale di F1 dalla testa ai piedi.

La didascalia del post annunciava questo nuovo inizio: "Un nuovo capitolo. Ho ufficialmente iniziato come Senior Trackside Fluid Engineer presso Aramco, supportando il team di Formula 1 Aston Martin Aramco. Torno alle mie radici ingegneristiche. Sono di nuovo in pista. Continuerò a costruire, imparare e dare il massimo. Sono grata per ogni passo che mi ha portato qui e molto entusiasta di ciò che mi aspetta."

Mission 44 è un'organizzazione benefica dedicata alla promozione della diversità negli sport motoristici. Il suo lavoro si concentra sul supporto ai giovani durante tutto il loro percorso scolastico e sul facilitarne l'accesso a carriere nei settori STEM.

Hamilton si distingue come l'unico pilota sulla griglia di partenza attuale che promuove costantemente la diversità nello sport, ispirando così le nuove generazioni. Un esempio di ciò si è verificato nel 2020 quando, dopo la sua vittoria al Gran Premio della Stiria, ha condiviso il podio con Travers.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

