ULTIME NOTIZIE: Lewis Hamilton, di nuovo COLPITO da Carlos Sainz alla Ferrari

Secondo quanto riferito, Lewis Hamilton sarebbe stato nuovamente influenzato dalla presenza di Carlos Sainz alla Ferrari, dopo la partenza dello spagnolo alla fine del 2024.

Secondo le informazioni di AutoRacerIT, un membro tecnico del team di Maranello ha lasciato la Ferrari per unirsi alla Williams per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Questo è quanto riportato: "La Ferrari è vicina ad ingaggiare Andrea Benisi dalla Sauber. Sostituirà Calum MacDonald, che lavora a Maranello dal 2016.

"Recentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Driver Performance Engineer. MacDonald ha deciso di seguire le orme di Carlos Sainz alla Williams, accettando l'opportunità di continuare a lavorare con il pilota spagnolo dopo i loro anni insieme alla Ferrari", hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

