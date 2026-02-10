Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1
Attenzione, Lewis Hamilton! Una nuova stella sta emergendo nella Formula 1, pronta a sfidare il suo dominio anche nel mondo della moda.
Negli ultimi dieci anni, Hamilton si è affermato come l’icona indiscussa dello stile nel paddock, distinguendosi con proposte audaci che vanno ben oltre il classico abbinamento di jeans aderenti e t-shirt basiche. La sua capacità di innovare e rompere gli schemi lo ha reso un vero trendsetter, suscitando l’ammirazione di fan e addetti ai lavori che vedono in lui un simbolo di eleganza e originalità.
Il sette volte campione ha infatti incantato il pubblico in numerose occasioni con look memorabili che hanno fatto discutere e sognare. Tra le sue scelte più celebrate ricordiamo il completo su misura realizzato da Burberry per Silverstone 2025, caratterizzato da giacca e pantaloni impreziositi da cristalli Swarovski, e la tuta scintillante firmata Rick Owens che ha brillato al Gran Premio di Miami 2023. Queste scelte stilistiche hanno saputo unire perfettamente prestazioni e alta moda, ridefinendo gli standard di eleganza in pista.
Negli ultimi anni, anche altri piloti hanno iniziato a esprimere la propria personalità attraverso scelte più audaci e raffinate. Il pilota francese Pierre Gasly, in una recente intervista per la serie Off The Grid insieme a Lawrence Barretto, ha confidato il proprio desiderio di esplorare il mondo della moda. “Un giorno mi lancerò in questa avventura, perché amo la creatività che si nasconde dietro ogni dettaglio e sono sempre alla ricerca di nuove ispirazioni”, ha dichiarato il 30enne. Gasly ha inoltre ricordato la sua prima visita a Milano, dove l’eleganza era palpabile in ogni sguardo, sottolineando come in una città così raffinata sia indispensabile sfoggiare un look davvero spettacolare.
Gasly elogia l'icona dello stile Hamilton
Hamilton ha saputo accostare con successo il mondo della velocità a quello della moda, lanciando nel 2018 la propria linea in collaborazione con Tommy Hilfiger e collaborando con marchi prestigiosi come Dior, partecipando persino al desfile di moda maschile durante la Paris Fashion Week. Il suo ruolo di co-presidente alla Met Gala 2025, evento che con il tema “Superfine: Tailoring Black Style” ha segnato una svolta innovativa nel panorama della moda, ha consolidato ulteriormente la sua influenza. Questi traguardi hanno aperto la strada a maggiori possibilità espressive per gli altri piloti, trasformando il paddock in un vero e proprio palcoscenico di stile.
In un’intervista rilasciata a Sky Sports nel 2023, Gasly ha osservato: “Senza di lui, oggi le cose sarebbero decisamente diverse. Lewis ha aperto numerose porte, contribuendo a far evolvere la mentalità del paddock, e questa influenza si estende anche ad altri sport, come l’NBA, dove la libertà espressiva è sempre più valorizzata. Personalmente, mi sento estremamente a mio agio grazie alla sua coerenza e al fatto che rimane fedele ai propri valori, facilitando così l’ascesa delle nuove generazioni di piloti.”
