L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali

Ferrari potrebbe avere in serbo un importante aggiornamento per la monoposto del 2026, prima dell’inizio della nuova stagione di Formula 1, secondo quanto riportato da diverse fonti italiane.

Il sette volte campione Lewis Hamilton è convinto che la SF-26 gli permetterà di raggiungere ritmi superiori quest’anno. Dopo una stagione a Maranello che lo ha visto concludere al sesto posto nel campionato, il pilota punta a ribaltare una situazione che lo ha visto, lo scorso anno, non riuscire nemmeno a salire sul podio e terminare a 86 punti rispetto al compagno Charles Leclerc.

L’arrivo di nuove normative che ridisegnano il campionato offre, tuttavia, motivo di speranza, soprattutto dopo una prestazione promettente alla prima gara a Barcellona. Secondo Formula1.it, in vista del Gran Premio d’Australia Ferrari ha in programma ulteriori aggiornamenti per affrontare la stagione con Hamilton e Leclerc.

L’obiettivo è ridurre le dimensioni dei pannelli laterali dell’auto, sfruttando un ingegnoso dettaglio del motore: il team ha infatti optato per l’impiego di teste dei cilindri in acciaio, che permettono di operare a temperature maggiori e migliorare la dissipazione del calore, eliminando così la necessità di ingombranti radiatori. Questa scelta potrebbe rivelarsi decisiva per Ferrari e Hamilton nella nuova stagione.

Potrà Ferrari contendersi il titolo nel 2026?

Nel 2025 la Scuderia era lontana dall’essere una reale contendente in corsa al campionato, ma l’entrata in vigore delle nuove regole per il 2026 apre la possibilità di un ritorno tra le grandi della Formula 1.

Ferrari non conquista un titolo dal 2008 e l’ingaggio di Hamilton era proprio inteso a invertire questa tendenza. Pur avendo deluso lo scorso anno, il pilota resta il più vincente nella storia della competizione, mentre il palmarès della casa italiana è ineguagliabile. Riuscirà questa collaborazione a produrre risultati significativi? Per ora, Ferrari punta a rientrare nella corsa alle vittorie e a competere testa a testa con sfidanti come McLaren e Mercedes.

