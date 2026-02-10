Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
Il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha vissuto un serio incidente stradale lo scorso fine settimana a San Marino.
Mercedes ha subito assicurato che il giovane italiano sta bene, confermando il suo rapido recupero dopo l’accaduto.
L'incidente si è verificato su una strada di Serravalle, a San Marino. Secondo quanto evidenziato dal rapporto della polizia, un veicolo ha colpito un lampione sulla corsia di destra, costringendosi a sbandare verso il centro della carreggiata.
Durante il percorso l'auto ha investito due volte il guardrail centrale, fermandosi infine contro un muretto sulla corsia opposta. La ricostruzione dei fatti ha stimato un tragitto d'impatto di circa 144 metri, segno chiaro dell'elevata velocità.
Antonelli era al volante di un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", un modello che gli era stato offerto dal team tedesco lo scorso 6 febbraio.
Fortunatamente, come riferito dal giornalista italiano Roberto Chinchero, il pilota ne è uscito illeso. La Mercedes ha confermato che Andrea si è ripreso completamente e parteciperà alla settimana di prove a Baréin, in programma a partire da questo mercoledì.
