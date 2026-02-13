Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Riccardo Patrese ha commentato le prospettive per Lewis Hamilton nella prossima stagione.

L’ex pilota italiano è convinto che il britannico possa migliorare sensibilmente ora che ha al suo fianco un nuovo ingegnere di pista. Secondo Patrese, questo cambiamento potrebbe portare a un rinnovato spirito competitivo e a risultati migliori in pista.

Patrese ricorda le tensioni emanate lo scorso anno tra Hamilton e il suo precedente ingegnere, Riccardo Adami. L’esperto sottolinea come la relazione tecnica sia fondamentale per far sentire un pilota sicuro e capace di esprimersi al massimo. Con un nuovo supporto all’interno del team tecnico, Hamilton ha l’opportunità di lasciarsi alle spalle quei momenti di attrito.

La battaglia per la vittoria

L’analista ripone piena fiducia nel potenziale di Hamilton per riconquistare i vertici. Patrese afferma infatti che, se il pilota britannico inizierà a credere davvero nelle proprie capacità di competere e di vincere le gare, potrebbe perfino ambire a un ottavo titolo mondiale. Sempre riconosciuto come uno dei piloti più veloci, il recupero della fiducia potrebbe fare la differenza cruciale.

Un ingegnere di pista competente, a suo dire, è essenziale per sfruttare al massimo il potenziale del pilota. Ricordando i tempi trascorsi in Williams, Patrese evidenzia come, pur avendo auto e staff simili, la qualità dell’ingegnere traducesse in prestazioni superiori in pista. Un professionista preparato può davvero fare la differenza, permettendo al pilota di esprimere tutte le sue capacità.

