Antonelli, Hamilton e le ULTIME NOTIZIE dal Bahrain per i test di F1

Alessandro Lombardo
Los 11 team di F1 torneranno in pista questa settimana per dare il via al primo giro ufficiale dei test pre-stagione 2026, permettendo agli appassionati di assistere alle prestazioni di Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

Tutti i team della nuova era 2026, ad eccezione della Williams, hanno già debuttato con i loro monoposto grazie alle regolazioni effettuate lo scorso mese a Barcellona, in un evento a porte chiuse.

Inoltre, le nuove normative offrono a team e piloti un tempo di prova triplo rispetto all’anno precedente, agevolando l’individuazione e la risoluzione delle criticità insite in una revisione così profonda delle regole. In Bahrain si prevede l’organizzazione di due sessioni di test: la prima si svolgerà da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio, mentre la seconda è in programma da mercoledì 18 a venerdì 20. La stagione 2026 prenderà il via con il Gran Premio d’Australia, previsto dal 6 all’8 marzo.

Test F1 2026: Previsioni meteo a Bahrain

Giorno 1 – Mercoledì 11 febbraio

Il primo giorno di prova inizierà alle 10:00 ora locale (AST), equivalenti alle 7:00 GMT. Dopo un inizio settimana caratterizzato da un cielo terso, team e piloti beneficeranno di un sole intenso mentre si lanciano sul tracciato, con temperature che raggiungeranno i 30°C intorno alle 15:00 AST, momento ideale per la pausa pranzo. Al mattino le temperature saranno più miti, attestandosi intorno ai 24°C, mentre la probabilità di precipitazioni nel deserto di Sakhir rimarrà inferiore al 5%.

Giorno 2 – Giovedì 12 febbraio

Il secondo giorno seguirà lo stesso orario, dalle 10:00 alle 19:00 AST (7:00-16:00 GMT). Fin dalle prime ore del mattino si prevedono 23°C, accompagnati da una brezza moderata proveniente da sud-sudest, tipica di questa sede di prova. Nell’ultima ora le condizioni cambieranno con un’umidità che oscillerà tra il 68% e il 70%.

Giorno 3 – Venerdì 13 febbraio

Il venerdì il Circuito Internazionale di Bahrain sarà interessato da condizioni asciutte e calde, con temperature che tocceranno i 30°C. Non sono previste precipitazioni per l’ultima giornata di test e l’umidità raggiungerà il 66% durante l’ultima ora di prova. Sky Sports F1 seguirà in diretta l’ultima ora di attività, dal mercoledì al venerdì.

