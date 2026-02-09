Aston Martin presenta la NUOVA vettura disegnata da Newey per Alonso

Aston Martin è l'undicesima e ultima scuderia a svelare la sua nuova immagine in vista del 2026. Con il debutto dell’AMR26, progettato da Adrian Newey – figura di spicco nel panorama del motorsport – la scuderia britannica rinnova le sue ambizioni in Formula 1.

Fernando Alonso e Lance Stroll continueranno a guidare la monoposto, confermando la continuità vista nelle ultime tre stagioni. L’arrivo di Alonso in Aston Martin, avvenuto nel 2023, ha offerto segnali positivi, con ben sei podi conquistati nei primi otto Gran Premi, nonostante la sfida diretta contro colossi come Mercedes, Ferrari e McLaren.

Nel 2024 la squadra si è classificata nuovamente al quinto posto, anche se con quasi duecento punti in meno, mentre la stagione precedente aveva visto un calo fino al settimo posto. Con l’introduzione della nuova unità Honda, le recenti modifiche ai regolamenti tecnici, un moderno tunnel del vento e il tocco di Newey, le aspettative per il futuro sono molto elevate e sono destinate a rilanciare le ambizioni del team.

Aston Martin svela l’AMR26 in Arabia Saudita

I preparativi per il 2026 non sono stati del tutto favorevoli per la scuderia. Ritardi nello sviluppo dell’AMR26 hanno costretto il team ad arrivare al Circuito di Barcellona-Catalunya solo mercoledì sera. Lance Stroll ha completato appena cinque giri giovedì prima di fermarsi, mentre Alonso e il pilota canadese hanno accumulato 307 chilometri durante la fase di “shakedown”, un dato ben lontano dai oltre duemila chilometri percorsi dalla Mercedes.

La presentazione ufficiale della monoposto per la prossima stagione è avvenuta durante un evento a Dhahran, in Arabia Saudita, sede del principale sponsor e fornitore di carburante, Aramco. Purtroppo, la diretta si è trasformata in una sfida tecnica: inizialmente la trasmissione ha presentato problemi audio, per poi disconnettersi e ripresentare ulteriori interruzioni prima di riuscire a mostrare il veicolo.

