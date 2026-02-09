Tutto sul programma dei test del Bahrain: date, orari e come seguirli

È stato pubblicato il calendario completo dei test pre-stagionali ufficiali di F1 2026 a Bahrain. I fan assisteranno alle prestazioni di piloti come Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

La prossima settimana, tutti gli 11 team si sfideranno sul circuito di Sakhir dopo una sessione di concentramento di cinque giorni a Barcellona, che ha visto spiccare Lewis Hamilton con il suo nuovo Ferrari durante le sessioni a tempo non ufficiali.

Le nuove regolamentazioni introdotte per questa stagione offrono sia ai team storici che a quelli esordienti un tempo di prova triplicato rispetto all’anno passato, permettendo di risolvere eventuali criticità e di affinare i dettagli delle nuove vetture.

Nonostante il profondo rinnovamento normativo previsto per il 2026, ad oggi non si sono registrati incidenti tecnici rilevanti. Williams, tuttavia, ha escluso la sessione di Barcellona, optando per test privati (incluso un programma su terreni variegati) prima della partenza per il Bahrain, mentre Aston Martin ha partecipato solo per due dei tre giorni disponibili.

Come seguire i test pre-stagionali di F1 2026 in Bahrain

La prima sessione di test al Circuito Internazionale del Bahrain rappresenta l’occasione per i tifosi di seguire in diretta una fase dei test pre-stagionali 2026, dopo la controversa decisione di tenere a porte chiuse la sessione di Barcellona. Pur essendo stato annunciato che entrambi i periodi a Bahrain sarebbero stati accessibili al pubblico, Sky Sports F1 trasmetterà in diretta unicamente l’ultima ora di azione, prevista per mercoledì, giovedì e venerdì. I test si svolgeranno dal 11 al 13 febbraio, con attività programmate dalle 10:00 alle 19:00 ora locale (ovvero dalle 07:00 alle 16:00 GMT).

In preparazione all’avvio dei test, Sky F1 ha diffuso sui propri canali social il calendario completo della prima settimana, confermando che la diretta inizierà alle 15:00. Ogni sera verrà inoltre presentato un riepilogo delle sessioni, corredato dal ritorno del noto servizio "Ted’s Notebook", condotto dal cronista dei box Ted Kravitz. Di seguito, il calendario ufficiale della prima settimana di prove pre-stagionali 2026 a Bahrain, come confermato da Sky Sports F1.

Calendario di Test a Bahrain - Settimana 1 Data Orario Evento 11 febbraio 15:00 Ultima ora del Giorno 1 11 febbraio 20:00 Riepilogo delle prove 11 febbraio 20:30 Ted’s Testing Notebook 12 febbraio 15:00 Ultima ora del Giorno 2 12 febbraio 20:00 Riepilogo delle prove 12 febbraio 20:30 Ted’s Testing Notebook 13 febbraio 15:00 Ultima ora del Giorno 3 13 febbraio 20:00 Riepilogo delle prove 13 febbraio 20:30 Ted’s Testing Notebook

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

La stagione 2026 prenderà il via con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, dove tutti gli 11 team si daranno battaglia in pista. La prima gara è prevista per l’8 marzo alle 15:00 ora locale (AEDT), equivalenti alle 04:00 GMT e alle 23:00 ET. È importante ricordare che il primo ciclo di test a Bahrain si terrà dal 11 al 13 febbraio, mentre la seconda sessione è in programma dal 18 al 20 febbraio.

