Andrea Kimi Antonelli ha puntato al campionato mondiale di Formula 1 per questa stagione. Il giovane pilota della Mercedes, che inizia il suo secondo anno nella massima serie, è convinto che le nuove regolamentazioni possano rendere la competizione più emozionante ed equilibrata. Tuttavia, il team principal Toto Wolff preferisce procedere con cautela.

La rosa della Mercedes per quest'anno è composta da George Russell e dall’appassionato Antonelli. Nonostante i vari rumor riguardanti un eventuale ingaggio futuro di Max Verstappen, Wolff ha chiarito negli scorsi mesi che l’attenzione è tutta incentrata sul duo attuale.

Il team ha inoltre concluso una settimana di test molto promettente con il rinnovato W17, in cui la nuova unità di potenza DM01 ha offerto performance sorprendenti. Tali risultati hanno persino innescato critiche da parte di rivali come Audi e Ferrari, che hanno definito l’accaduto un presunto “trucco di compressione”.

Antonelli è ambizioso

Antonelli inizia il suo secondo anno ai vertici e il giovane italiano ha obiettivi molto ambiziosi per la stagione: "L’obiettivo è vincere e, in ultima analisi, combattere per il campionato mondiale. La mia ambizione è trionfare e affermarmi tra i migliori. Naturalmente, George [Russell] è estremamente competitivo ed è pronto a lottare per il titolo. È uno dei punti di riferimento della griglia, e sfidarlo in pista sarà sicuramente emozionante. Non vedo l’ora di confrontarmi con lui", ha dichiarato il pilota, riportano fonti di Motorsport.com.

Wolff esprime soddisfazione per i progressi del giovane italiano, che ha già conquistato il suo primo podio durante la stagione di esordio. Tuttavia, l’austriaco non prevede che Antonelli possa sfidare per il titolo già nel 2026, preferendo mantenere le aspettative a un livello moderato. "Kimi sta seguendo il percorso che abbiamo tracciato fin dall’inizio. Non c’è dubbio sulla sua velocità e sulla sua intelligenza in pista. Entrando nel suo secondo anno, ha già familiarizzato con i circuiti e le esigenze di questo sport. Sono convinto che lo attenda una stagione di grande livello. Tuttavia, non credo si possa aspettare che sia costantemente in vetta come George, uno dei migliori con un’esperienza pluriennale in Formula 1, un vero punto di riferimento. Kimi, con soli 19 anni e all’inizio del suo secondo anno, ha ancora molto da dimostrare. Senza dubbio assisteremo al suo prossimo importante passo", ha commentato Wolff.

