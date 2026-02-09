Hamilton rende pubblica la sua nuova relazione al Super Bowl LX

Nelle ultime settimane sono circolate innumerevoli indiscrezioni, ma adesso la coppia ha deciso di mostrare apertamente il proprio legame.

Lewis Hamilton, tornato alla ribalta del mondo degli appuntamenti durante la pausa invernale della Formula 1, è stato avvistato insieme a Kim Kardashian, celebre icona della televisione real‐life.

Secondo varie fonti, i due hanno trascorso un fine settimana romantico nel Regno Unito, tanto che si parla di un volo in jet privato per una visita spezzata, anche se nessun dettaglio è stato ufficialmente confermato. Entrambi hanno preferito mantenere il silenzio sulla vicenda.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Super Bowl

Durante il Super Bowl LX, il rinomato evento sportivo statunitense, i Seattle Seahawks hanno dominato i New England Patriots con un punteggio di 29–13.

In un contesto in cui numerose celebrità internazionali, tra cui Tim Cook, Kendall Jenner e Hailey Bieber, erano presenti, Hamilton è stato immortalato insieme alla sua apparente nuova compagna.

Con 45 anni, Kim Kardashian invia un messaggio chiaro: la loro relazione è qualcosa di serio e determinato. Nei prossimi giorni attendiamo ulteriori dettagli su questo inaspettato e intrigante romanzo.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. 👀 pic.twitter.com/vDMTaSAMhy — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2026

Kim Kardashian & Lewis Hamilton at the #SuperBowl together 🔥👀 pic.twitter.com/1VUcTpYCE3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2026

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato