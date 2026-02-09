Leclerc, Lady Gaga, Lamine Yamal e una partnership INASPETTATA durante il Super Bowl

Molte persone sono cresciute con Pokémon, la celebre serie giapponese che ha saputo regalare emozioni uniche grazie alle sue creature sorprendenti.

Persino il pilota Charles Leclerc ha dichiarato la sua passione per questo universo, tanto da svelare il suo Pokémon preferito durante uno speciale annuncio al Super Bowl. Questa rivelazione non è solo un aneddoto personale, ma testimonia come il fenomeno Pokémon continui a coinvolgere generazioni intere, attraversando confini di età e cultura.

Il successo di Pokémon affonda le sue radici in un modesto videogioco per Game Boy, evolvendosi in un fenomeno globale che abbraccia videogiochi, serie TV, film e tornei di alto livello.

Ogni nuova generazione porta innovazioni e meccaniche fresche, mantenendo viva la passione di una fanbase costantemente alla ricerca di novità. Per molti, soprattutto per chi è cresciuto negli anni ’90 e agli inizi degli anni 2000, Pokémon suscita un forte sentimento di nostalgia, rievocando ricordi d’infanzia indelebili.

Leclerc opta per Pokémon

Durante la sessantesima edizione del Super Bowl, Leclerc ha preso parte a uno spot pubblicitario dedicato al mondo di Pokémon. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo Pokémon preferito, il pilota non ha esitato a indicare Arcanine.

“Arcanine è affettuoso e protettivo e mi ricorda una versione più imponente del mio cane Leo, il che rende questa scelta ancora più personale”, ha spiegato Leclerc. Lo spot ha visto la partecipazione di altre figure di spicco, come la star Lady Gaga, il conduttore Trevor Noah e il calciatore Lamine Yamal del FC Barcelona.

Pokemon has released a #SuperBowl commercial for the franchise’s 30th anniversary pic.twitter.com/s9oM0pJ9o5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

