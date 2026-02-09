La strana misura della FIA per AIUTARE Sainz e Williams in Bahrain

FIA e team di Formula 1 stanno valutando l’ipotesi di chiudere al pubblico, almeno per il primo giorno, i test invernali a Bahrein.

Secondo il noto corrispondente F1 José Manuel Zapico, ciò significherebbe che tifosi, giornalisti e fotografi non avrebbero la possibilità di assistere all’avvio di una serie di sessioni decisive. L’idea è emersa dopo il test privato a Barcellona, dove le nuove monoposto per il 2026 hanno compiuto i loro primi giri in pista.

Il test invernale, in programma al Circuito Internazionale di Bahrein dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, è fondamentale per preparare i team alla prossima stagione di Formula 1. Le nuove normative del 2026 introducono innovazioni radicali sia nel comparto motore che in quello aerodinamico, con un maggior utilizzo dell’energia elettrica che bilancia quasi equamente il contributo del motore a combustione e quello della batteria.

Inoltre, viene adottata l’aerodinamica attiva: garantire un primo giorno a porte chiuse consentirebbe alle squadre di intervenire su eventuali criticità tecniche in un ambiente controllato, proprio come è avvenuto a Barcellona.

Perché le porte potrebbero rimanere chiuse

La scelta di effettuare il primo giorno delle prove a porte chiuse nasce dalla complessità delle nuove monoposto 2026. Come dimostrato durante il shakedown di Barcellona, i team preferiscono avere la possibilità di risolvere in maniera discreta eventuali problemi tecnici o di affidabilità.

Con Cadillac e Aston Martin che hanno percorso pochissimi chilometri e Williams che deve ancora testare il proprio veicolo, l’esperienza sul campo è tuttavia limitata. Pur non essendoci una decisione definitiva, la FIA sta esaminando attentamente la fattibilità di questa misura.

Frustrazione tra tifosi e media

Se il primo giorno dei test a Bahrein dovesse svolgersi a porte chiuse, non mancherà di scatenare la frustrazione tra i tifosi e i giornalisti. Il recente test privato a Barcellona ha già suscitato critiche, e alcuni analisti lo hanno definito un’occasione mancata per promuovere lo sport. Inoltre, durante la prima settimana dei provini è stata annunciata la trasmissione in diretta limitata a un’ora giornaliera, e resta incerto se verrà offerto il cronometraggio in tempo reale, un servizio che in precedenza in Spagna era disponibile solo in modalità indiretta dopo la sessione mattutina.

