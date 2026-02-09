Hamilton riceve il sostegno di un GOAT sportivo per tornare alla Ferrari

Sporting legendario Usain Bolt ha tracciato una linea temporale indicativa, ipotizzando quando il sette volte campione Lewis Hamilton potrebbe tornare in forma in F1.

Negli ultimi anni, il pilota ha incontrato diverse difficoltà, in particolare durante il suo periodo in Ferrari. Durante il suo percorso con le Silver Arrows, il corridore di 41 anni ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali. Tuttavia, dopo aver sollevato il trofeo per l'ultima volta nel 2021, gli appassionati si interrogano su quanto tempo ci vorrà per ritornare al vertice con la scuderia italiana, mentre persino Bolt avverte che la strada per il ritorno al top sarà lunga.

Se cinque anni fa qualcuno ti avesse detto che Hamilton avrebbe continuato a competere a 41 anni, la reazione sarebbe stata di incredulità. Non si tratta tanto di una mancanza di talento o della capacità di affrontare la competizione fino alla quarantina, ma piuttosto della difficoltà di mantenersi tra l'élite in un ambiente estremamente esigente e competitivo.

Hamilton non vive solo per le corse: le sue passioni per la moda, la musica e il cinema lo tengono costantemente occupato. Nel frattempo, mentre il tanto ambito ottavo titolo mondiale continua a sfuggirgli, la sua voglia di competere in Formula 1 resta inalterata. Pur essendo evidente la sua determinazione, le sue performance recenti sembrano non essere all’altezza delle aspettative: una stagione 2025 particolarmente insoddisfacente ha messo in luce i limiti del veterano, soprattutto se confrontato con il suo giovane compagno, Charles Leclerc.

La stagione 2026 rappresenterà il primo anno in cui Hamilton collaborerà attivamente allo sviluppo della Ferrari sotto le nuove regolamentazioni. Durante i test svoltisi a Barcellona a gennaio, il pilota ha registrato tempi non ufficiali estremamente competitivi, commentando che le nuove monoposto sono “più divertenti da guidare”. Questo incipit promette un futuro più stimolante, lasciando aperta la domanda se forse non siamo stati troppo impazienti nel giudicare il suo formidabile ritorno.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Bolt consiglia a Hamilton come ritrovare la forma ideale

Un'icona dello sport e simbolo della pazienza, l’ottimamedalista olimpico Usain Bolt continua a detenere i record nei 100 metri (9,58 secondi), nei 200 metri (19,19 secondi) e nella staffetta 4×100 metri (36,84 secondi). Di recente, Bolt ha offerto un prezioso consiglio a Hamilton: per tornare al massimo delle prestazioni, potrebbe essere necessario un periodo di almeno due anni.

Resta da capire se il pilota, a 41 anni, saprà aspettare questo arco temporale per riconquistare quella forma vincente che lo ha sempre distinto. In un'intervista a RacingNews365, Bolt ha spiegato:

"Per me sarà sempre una sfida. So bene cosa serve per raggiungere la vetta e capisco che la perfezione è difficile da mantenere. Conoscendo l'impegno richiesto, tornare in cima diventa una sfida più realistica. Sono convinto che a Lewis serviranno almeno due anni per ritrovare il ritmo, adattarsi e sentirsi a suo agio in Ferrari. Non vedo l'ora di assistere al recupero della sua forma migliore."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato