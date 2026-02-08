L'AVVERTIMENTO di Russell che entusiasma i tifosi di Antonelli

Mercedes e George Russell prevedono importanti cambiamenti nel panorama della Formula 1 per questa stagione.

Pur essendo il team tedesco parte integrante dell'élite del motomondiale, il pilota britannico ha sottolineato l'esistenza di una squadra in particolare pronta a sfidare il dominio consolidato degli ultimi anni. Le osservazioni sono state rilasciate al termine delle sessioni di prove invernali a Barcellona, dove l'intensità competitiva e le nuove soluzioni tecnologiche iniziano già a delineare le prospettive di una stagione ricca di sorprese e innovazioni.

Secondo Russell, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari e l'attuale campione McLaren hanno dominato la scena della F1 negli ultimi anni, tanto che l'ultima vittoria di un team esterno a questo quarto nucleo risale al Gran Premio d'Ungheria del 2021. Nonostante abbia conquistato una sola vittoria in carriera, il pilota britannico è convinto che l'odierna stagione possa segnare la fine di tale egemonia, individuando in Aston Martin il rivale più temibile. In particolare, Russell ha elogiato il lavoro sinergico con il team tecnico e l'impatto innovativo portato dal nuovo monoplace, considerandolo un segnale forte di rinnovamento nella lotta per la supremazia.

Innovazioni in Mercedes

Russell nutre grandi aspettative riguardo all'introduzione da parte di Mercedes di innovazioni capaci di rimodellare la competizione tra i quattro grandi del motomondiale. Citato da Motorsport.com, ha spiegato: "Attualmente le forze in campo — Red Bull, McLaren, Ferrari e noi — sono estremamente equilibrate. Tuttavia, non si può ignorare ciò che Aston Martin sta mettendo in campo e l'eccellente lavoro svolto da Adrian Newey sul suo nuovo progetto. Il design è davvero notevole e, considerando che Honda ha fornito a Red Bull un motore di altissime prestazioni negli ultimi anni, conosciamo bene le potenzialità in gioco. Sarà entusiasmante assistere a una competizione così serrata."

Il pilota ha concluso sottolineando: "A mio avviso, il design dell'Aston Martin si distingue per la sua capacità di catturare l'attenzione, in particolare quella sospensione posteriore che, sebbene visivamente imponente, deve dimostrarsi veloce in pista. A Melbourne scopriremo quale team ha affinato al meglio la propria macchina e, di certo, il vincitore potrà dettare nuovi standard per le future evoluzioni del settore."

