L'ex compagno di squadra di Michael Schumacher rivela dettagli scioccanti sulla sua salute

Riccardo Patrese appare profondamente addolorato per la situazione del suo caro amico Michael Schumacher.

Il celebre pilota italiano si commuove osservando le condizioni del sette volte campione del mondo e spera in un miglioramento costante, nonostante sia rammaricato dal fatto che Schumacher sembri non rendersi conto dell'immenso traguardo raggiunto.

Il pilota ha subito un grave trauma cranico a fine 2013 a seguito di un incidente sugli sci, episodio che ha alimentato numerose incertezze sul suo percorso di recupero. Nonostante alcuni segnali iniziali di speranza, le condizioni, secondo quanto riferito, sono rimaste sostanzialmente invariate, contrariamente a una recente notizia di possibile miglioramento.

Dal momento dell’incidente, Patrese ha perso ogni contatto diretto con Schumacher, affidandosi esclusivamente alle informazioni fornite da amici e familiari stretti. “Sento che la situazione è immutata da anni”, confessa, aggiungendo che Michael, oltre a essere un amico molto caro, rappresenta per molti un simbolo di lotta e speranza. Inizialmente si notò come riuscisse a stabilire un contatto visivo e a comunicare in modo non verbale, ma ora, pur riconoscendo volti familiari, sembra vivere in un mondo tutto suo, forse senza rendersi conto di essere sette volte campione del mondo.

Nonostante le avverse circostanze, Patrese sottolinea l’importanza del sostegno instancabile della famiglia Schumacher, che rappresenta il pilastro fondamentale per il campione in questo momento così delicato. “Sono convinto che Michael sopravviva oggi grazie alla dedizione e all’amore dei suoi cari, un vero tesoro nei momenti di difficoltà”, afferma. Concludendo, l’ex pilota esprime ottimismo per i piccoli progressi registrati, pur riconoscendo che la situazione sostanzialmente non è cambiata da tempo. Ora resta da sperare che, giorno dopo giorno, si compia un ulteriore passo verso una completa ripresa.

