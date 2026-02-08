Proprio quello di cui Hamilton aveva bisogno! La Ferrari fa un acquisto chiave dalla Red Bull
Proprio quello di cui Hamilton aveva bisogno! La Ferrari fa un acquisto chiave dalla Red Bull
Una nuova aggiunta fondamentale alla Scuderia Ferrari in Formula 1 potrebbe iniziare a dare il suo contributo già questa settimana, secondo quanto riportato da diversi media italiani.
La squadra si sta preparando per la stagione 2026 e ha già fatto parlare di sé durante la prima sessione di test pre-stagione della scorsa settimana. Il team ha completato oltre 400 giri e, grazie a Lewis Hamilton, ha registrato il tempo migliore della giornata, sebbene i tempi di giro non siano stati ufficialmente comunicati dalla Formula 1.
Inoltre, pare che Ferrari abbia acquisito un nuovo elemento proveniente dal team affiliato a Red Bull, Racing Bulls, che si appresta a unirsi al progetto di Maranello. Già lo scorso anno era stato annunciato che Guillaume Dezoteux sarebbe entrato a far parte della squadra come responsabile delle operazioni di prestazione, dopo aver guidato l’area performance in Racing Bulls.
Sebbene l’ingaggio sia stato reso noto a settembre, si prevede che Dezoteux inizierà la sua attività con la scuderia a partire da lunedì 2 febbraio, mentre Ferrari lavora per rinnovare il suo team con l’obiettivo di lottare per il titolo.
Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
Un grande anno per Vasseur e Ferrari
Dezoteux rappresenta l’ultimo tassello di una lunga serie di rinforzi che Ferrari ha introdotto di recente, puntando alla conquista di un campionato per la prima volta dal 2008. Loic Serra proviene dalla Mercedes, così come il vice direttore del team, Jerome d'Ambrosio.
Il futuro di Vasseur alla guida della Ferrari è diventato oggetto di dibattito dopo una terza stagione priva di vittorie nelle ultime sette gare, inclusa quella del 2025. Pur avendo rinnovato il contratto, il manager francese si troverà sotto pressione se la squadra non riuscirà a compiere progressi significativi nel contesto di profonde riforme regolamentari.
Il dirigente ha infatti puntato su Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, per la stagione 2025 e oltre, ma la situazione si complica se il pilota britannico non raggiunge nuovamente il podio, rendendo necessari ulteriori cambiamenti in vista del 2026.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Proprio quello di cui Hamilton aveva bisogno! La Ferrari fa un acquisto chiave dalla Red Bull
- 6 minuti fa
Horner ammette la REALTÀ sulla rivalità con la Mercedes
- 1 ora fa
La Mercedes spaventa i rivali e Antonelli sorride
- 2 ore fa
La Mercedes avrà una nuova, UNICA responsabilità in F1
- 3 ore fa
Hamilton sorride mentre la mentalità vincente torna in Ferrari
- Oggi 12:00
Ferrari Notizie Oggi: colpo alla Red Bull; subirà TEST EXTRA; avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
- Ieri 23:00
Molto letto
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio