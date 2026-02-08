Proprio quello di cui Hamilton aveva bisogno! La Ferrari fa un acquisto chiave dalla Red Bull

Una nuova aggiunta fondamentale alla Scuderia Ferrari in Formula 1 potrebbe iniziare a dare il suo contributo già questa settimana, secondo quanto riportato da diversi media italiani.

La squadra si sta preparando per la stagione 2026 e ha già fatto parlare di sé durante la prima sessione di test pre-stagione della scorsa settimana. Il team ha completato oltre 400 giri e, grazie a Lewis Hamilton, ha registrato il tempo migliore della giornata, sebbene i tempi di giro non siano stati ufficialmente comunicati dalla Formula 1.

Inoltre, pare che Ferrari abbia acquisito un nuovo elemento proveniente dal team affiliato a Red Bull, Racing Bulls, che si appresta a unirsi al progetto di Maranello. Già lo scorso anno era stato annunciato che Guillaume Dezoteux sarebbe entrato a far parte della squadra come responsabile delle operazioni di prestazione, dopo aver guidato l’area performance in Racing Bulls.

Sebbene l’ingaggio sia stato reso noto a settembre, si prevede che Dezoteux inizierà la sua attività con la scuderia a partire da lunedì 2 febbraio, mentre Ferrari lavora per rinnovare il suo team con l’obiettivo di lottare per il titolo.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Un grande anno per Vasseur e Ferrari

Dezoteux rappresenta l’ultimo tassello di una lunga serie di rinforzi che Ferrari ha introdotto di recente, puntando alla conquista di un campionato per la prima volta dal 2008. Loic Serra proviene dalla Mercedes, così come il vice direttore del team, Jerome d'Ambrosio.

Il futuro di Vasseur alla guida della Ferrari è diventato oggetto di dibattito dopo una terza stagione priva di vittorie nelle ultime sette gare, inclusa quella del 2025. Pur avendo rinnovato il contratto, il manager francese si troverà sotto pressione se la squadra non riuscirà a compiere progressi significativi nel contesto di profonde riforme regolamentari.

Il dirigente ha infatti puntato su Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, per la stagione 2025 e oltre, ma la situazione si complica se il pilota britannico non raggiunge nuovamente il podio, rendendo necessari ulteriori cambiamenti in vista del 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato