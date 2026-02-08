Horner ammette la REALTÀ sulla rivalità con la Mercedes

Il dimesso responsabile della Red Bull F1, Christian Horner, ha recentemente commentato la sua leggendaria rivalità con Toto Wolff, il pilastro attuale della Mercedes.

Per anni i due hanno guidato squadre impegnate nella corsa ai titoli mondiali, dando vita a scontri intensi e duelli che hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di Formula 1. La tensione raggiunse il culmine nella stagione 2021, quando Lewis Hamilton e Max Verstappen si contendersero in una lotta serrata il campionato, portando infine la Red Bull e il pilota olandese a segnare una svolta decisiva nella storia dello sport.

Nonostante gli accesi scambi di opinioni, la rivalità tra Horner e Wolff è perdurata anche quando la Red Bull ha preso il sopravvento sul panorama mondiale, lasciando la Mercedes in difficoltà dopo il 2021. Lo scorso luglio la situazione cambiò definitivamente: dopo 20 anni al timone, Horner fu sollevato dalla guida a seguito di una serie di risultati deludenti per la scuderia di Milton Keynes.

Durante la sua prima apparizione pubblica dopo l’addio, il dirigente ha ripreso il tema della rivalità, precisando: "Molti hanno esagerato il concetto di rivalità, ma il rispetto che nutro per lui è immenso. Ha ottenuto un successo straordinario e colleziona vittorie preziose, dimostrando una notevole intelligenza. Pur essendo due personalità molto diverse, la loro competitività feroce rende il mondo della F1 davvero avvincente. Senza quella tensione, lo sport perderebbe parte della sua magia."

Movimento di Horner verso Alpine all’orizzonte?

La pausa estiva è stata costellata da voci che parlano del possibile ritorno di Horner in Formula 1. Secondo le indiscrezioni, il dirigente sarebbe in trattative con Alpine per assumere un ruolo con maggiori poteri decisionali, condizione che si attiverebbe solo se si trattasse di un ritorno in una scuderia vincente. Inizialmente si era parlato anche della possibilità che Horner acquistasse il 24% delle quote di Alpine, attualmente detenute da Otro Capital, un consorzio che comprende nomi di rilievo come Ryan Reynolds.

Il direttore della scuderia Alpine, Flavio Briatore, ha confermato che le discussioni sono in corso durante la presentazione della monoposto per la stagione 2026. Briatore ha spiegato: "Conosco Christian da molti anni e continuiamo a sentirci, ma questa faccenda non ha nulla a che vedere con me. In primo luogo occorrerebbe acquisire la partecipazione detenuta da Otro Capital, poi Renault deve approvare l’operazione e infine si attende come evolverà il quadro. In sostanza, Christian sta negoziando direttamente con loro, senza nostro coinvolgimento." In un recente intervento nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports Germany, l’ex pilota Ralf Schumacher ha aggiunto: "Da quanto ho sentito, la decisione sarebbe già presa, anche se l’integrazione effettiva non avverrà prima della metà o dell’autunno del prossimo anno."

