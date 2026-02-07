Tutto sui test di F1 in Bahrain del 2026 con Hamilton, Leclerc e Antonelli

I team di Formula 1 hanno dato il via in sordina al 2026 con una sessione di shakedown privata al Circuit de Barcelona-Catalunya, che si è conclusa venerdì 30 gennaio.

Dopo questo test iniziale, l'azione si sposta in Medio Oriente per i test ufficiali, una fase cruciale prima dell'inizio di un'era tecnica completamente rinnovata.

Dopo una settimana intensa, è il momento di fare il punto su come proseguiranno i preparativi per questa stagione cruciale. La prima sessione ufficiale si svolgerà dall'11 al 13 febbraio 2026 al Circuito Internazionale del Bahrain.

A differenza dei test a porte chiuse di Barcellona, ​​questa fase sarà aperta alla stampa e ai tifosi. Ogni giornata di test prevede nove ore di azione e la copertura televisiva consisterà in un riepilogo giornaliero di un'ora anziché in dirette.

Con l'inizio di un nuovo capitolo nella competizione, la FIA ha deciso di concedere a team e piloti più tempo del solito. Pertanto, una settimana dopo, dal 18 al 20 febbraio 2026, i team torneranno al Circuito Internazionale del Bahrain per una seconda e ultima sessione di test ufficiali.

Questa volta, il test sarà trasmesso in diretta, offrendo ai team un'ultima opportunità per mettere a punto le loro vetture prima dell'inizio della stagione. Il programma sarà lo stesso della sessione precedente.

L'impegnativo calendario di test del 2026, che prevede tre sessioni a gennaio e febbraio, è una risposta ai drastici nuovi regolamenti. Con l'introduzione di motori innovativi e aerodinamica attiva, i team hanno più tempo per perfezionare le loro vetture e adattarsi a cambiamenti così radicali.

Dopo questa intensa preparazione, il campionato di Formula 1 inizierà ufficialmente l'8 marzo 2026, con il Gran Premio d'Australia.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

