FOTO: Qui puoi vedere TUTTE le monoposto di F1 del 2026!

Sebbene la stagione di Formula 1 inizi ufficialmente a marzo con il Gran Premio d'Australia, le presentazioni dei team e le sessioni di test si svolgono prima. Noi di GPFans vogliamo tenervi aggiornati sulle ultime novità della serie che sono già state rivelate.

Red Bull Racing e Racing Bulls sono state le prime a svelare le loro auto durante una presentazione organizzata da Ford a Detroit il 15 gennaio. Haas ha seguito l'esempio il 19 gennaio, condividendo solo immagini sui propri social media.

Il giorno dopo, a Berlino, Audi ha sorpreso il pubblico con il suo lancio. Mercedes presenterà ufficialmente la sua nuova livrea il 2 febbraio, sebbene le sue prime foto siano trapelate il 22 gennaio.

Ferrari e Alpine hanno rivelato i loro progetti il ​​23 gennaio, mentre la Williams debutterà il 3 febbraio dopo aver saltato i test invernali a Barcellona. Cadillac presenterà la sua nuova monoposto durante il Super Bowl l'8 febbraio, mentre Aston Martin e McLaren sveleranno le loro proposte il giorno successivo.

Sette team sono stati svelati, altri quattro arriveranno

Ecco i nuovi design per la stagione 2026:

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Bold and dynamic 👊 Our latest challenger has arrived 😮‍💨#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/NvbOLQ1ohH — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 19, 2026

The Audi Revolut F1 Team has arrived 🏁 Tap to reveal our very first livery. pic.twitter.com/vTpwssFyEE — Revolut (@Revolut) January 20, 2026

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

