Williams avverte la Mercedes: "Ora hanno perso quel vantaggio"

Il dirigente della Williams, James Vowles, è particolarmente fiducioso sul motore Mercedes per la prossima stagione, pur ritenendo che la supremazia del gigante tedesco non si manifesterà con la stessa evidenza dei tempi passati – una notizia incoraggiante per Carlos Sainz.

Quest’anno la Formula 1 si rinnova con cambiamenti radicali: le nuove normative tecniche e l’introduzione, per la prima volta dal 2014, di motori che combinano l’uso di combustibili sostenibili con un bilanciato mix di energia elettrica e potenza tradizionale segnano l’inizio di una nuova era. Le vetture, oltre ad essere più leggere e compatte, si dimostrano particolarmente agili, promettendo gare ancora più avvincenti.

Un nuovo dominio della Mercedes?

Tra il 2014 e il 2021 la Mercedes ha dominato la Formula 1, imponendosi in un’epoca di significative trasformazioni nel settore dei motori. Il predominio delle “Frecce d’Argento” è stato messo in discussione nel 2022 a seguito delle modifiche alle regole tecniche e del controverso concetto del “zero sidepod”, che hanno cambiato il panorama. Alla luce di questi eventi, molti vedono nella scuderia tedesca la favorita per la lotta al campionato mondiale di quest’anno. Durante la shakedown a Barcellona, il team di Brackley ha dimostrato solidità completando oltre cinquecento giri.

Motore affidabile

Vowles ha dovuto assentarsi dalla settimana di prove a Barcellona perché la vettura non era ancora pronta per la competizione. Williams continua a puntare sul motore Mercedes, il cui rendimento si è rivelato finora molto promettente. "Abbiamo constatato l’affidabilità dell’unità di potenza", ha dichiarato il dirigente al lancio del nuovo bolide, aggiungendo che rimangono alcune sfide da affrontare nei prossimi sei giorni di test per perfezionare ogni dettaglio. Secondo Vowles, la base solida sia del motore che del cambio è evidente e, nonostante il vantaggio marcato della Mercedes nel 2014 dovuto a rivali in ritardo, oggi il divario si è notevolmente ridotto, rendendo cruciale l’ottimizzazione di ogni particolare.

