I dati della Mercedes mostrano che Hamilton è partito TROPPO presto

Los dati della Mercedes appaiono estremamente promettenti fino ad oggi. Con 500 giri e 2328 km di percorrenza durante i test, il team ha già fissato un livello d’eccellenza prima delle sessioni di prova pre-stagionali in Bahrein.

Durante la prova a Barcellona, il direttore dell'ingegneria in pista, Andrew Shovlin, ha spiegato che, se tutto andrà secondo i piani, l’ultimo test a Bahrein potrebbe includere simulazioni sia per la gara che per la qualificazione. Questa preparazione anticipata sorprende, soprattutto se si considera che squadre come la Williams non hanno ancora potuto effettuare test completi.

Tutto lascia presagire che la Mercedes possa diventare il team da battere nel 2026, anche se George Russell preferisce mantenere sempre un approccio prudente nei confronti dei rivali. Durante la presentazione della monoposto, Russell ha dichiarato: "I valori aerodinamici che rileviamo in pista rispecchiano perfettamente quelli ottenuti dal simulatore. La vettura si comporta in pista esattamente come previsto dalla simulazione e non abbiamo assistito a un’esperienza così integrata dal 2021. Raggiungiamo tutti gli obiettivi senza abbassare la guardia contro la concorrenza. Si diceva che il motore della Red Bull non sarebbe stato all’altezza nel primo anno, ma quanto visto dimostra il contrario. Inoltre, il motore della Ferrari si è rivelato estremamente affidabile: hanno completato numerosi giri mantenendo il passo, e anche Haas, che utilizza la stessa unità Ferrari, ha totalizzato un numero elevato di giri. Questo fa ben sperare in una lotta serrata, anche se per ora siamo soddisfatti di quanto abbiamo osservato."

Se la Mercedes dovesse confermarsi come team campione nel 2026, sorge spontanea la domanda: è stata una scelta affrettata per Lewis Hamilton lasciare la scuderia? Lasciando da parte il giudizio retrospettivo, vale la pena ricordare la situazione in cui si trovava il sette volte campione agli inizi del 2024. Dopo una sconfitta schiacciante nella corsa al titolo nel 2021, Hamilton non riusciva a ottenere la vittoria nell’era del diffusore e, a 39 anni, si trovava a un bivio professionale.

Il tempo non era dalla sua parte per aspettare che la Mercedes trovasse la giusta formula e, considerando anche il suo inespresso sogno di guidare una Ferrari, il cambio di squadra sembrava l’unica via d’uscita. Una stagione 2025 difficile era ormai prevedibile come conseguenza del primo anno in un nuovo team, un periodo che comporta sfide insite e maggiori difficoltà. Anche se non è ancora certo se la Mercedes imporrà il suo dominio con le nuove regolamentazioni, Hamilton non dovrebbe permettersi di rimpiangere la scelta fatta: per concludere la sua carriera vincendo un titolo, non ci sarebbe spazio per il "ma se...".

