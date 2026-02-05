Ecco lo scenario che potrebbe costringere Hamilton a lasciare la Ferrari

Lewis Hamilton potrebbe allontanarsi dalla Ferrari nel 2026, se si dovesse realizzare una condizione fondamentale, secondo un esperto della Formula 1.

Il sette volte campione mondiale intraprende la prossima stagione come se partisse da zero. La Ferrari punta a una trasformazione totale: si annunciano importanti cambiamenti normativi, verrà svelata una vettura completamente nuova, verrà affidato un ingegnere di gara diverso e la direzione tecnica del team subirà una riorganizzazione, tutto per riportare il pilota 41enne nella lotta ai vertici.

Il modello SF-26 sarà il primo a integrare fin dalle prime sessioni le indicazioni fornite da Hamilton, alimentando così le speranze di una vera corsa per il titolo. Tuttavia, le prestazioni della vettura rappresenteranno un elemento chiave per decidere il futuro del britannico in squadra.

Le performance deludenti della Ferrari nel 2025, unite al fatto che lo stesso Hamilton non è riuscito a imporsi rispetto al compagno Charles Leclerc – che ha totalizzato sette podi in quell’anno – fanno sorgere dubbi sulla sua permanenza in rosso.

Il pilota, però, è tornato in pista con grande entusiasmo. Durante le sessioni di raccolta dati a Barcellona ha registrato il miglior tempo, ammettendo di aver ritrovato quella sensazione di guida superiore rispetto allo scorso anno, un chiaro segnale del piacere ritrovato nel fare sport.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Hamilton lascerà la F1 nel 2026?

Sebbene le prove siano solo indicative e il vero livello competitivo si definirà al Gran Premio d’Australia, una voce all’interno del paddock continua a nutrire dubbi sulla permanenza del pilota in Ferrari.

Il fotografo ed esperto di Formula 1, Kym Illman, ha analizzato il futuro di Hamilton sul suo canale YouTube. “Lewis Hamilton ha avuto serie difficoltà lo scorso anno,” ha commentato Illman.

“Quest’anno sarà affiancato da un nuovo ingegnere di gara, ma dubito che ciò possa invertire la rotta. Sono convinto che si troverà ad affrontare un’altra stagione difficile, simile alla precedente. Se nel corso della stagione dovesse tornare a dare prestazioni deludenti, non mi sorprenderei di vedere Ferrari e Lewis separarvisi. Non riesco a immaginare Lewis impegnato in più di 30 gare e concludere nella metà della griglia.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato