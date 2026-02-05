La separazione di Hamilton spinge una delle persone a lui più care a prendere una decisione importante.

Il futuro di Angela Cullen, responsabile del rendimento in Formula 1 per Lewis Hamilton, è ormai definito.

Dopo vari rumors su possibili partenze all’interno del suo entourage, il campione potrà contare su una continuità importante nella stagione 2026, poiché l’esperta fisioterapista e confidente resterà al suo fianco, come confermato da The Independent. Cullen ha iniziato la sua collaborazione con Hamilton nel 2016, ricoprendo inizialmente il ruolo di assistente e fisioterapista, diventando così un punto di riferimento imprescindibile per il sette volte campione.

Dopo un percorso di successo, nel 2023 fu annunciata la sua uscita dalla Formula 1. Durante la sua esperienza in IndyCar, affiancando Marcus Armstrong, Hamilton ha potuto constatare che il rapporto di amicizia tra lui e Cullen si è mantenuto solido, facilitando l’integrazione nella stagione di debutto con Ferrari. Questa continuità rafforza il legame tra il pilota e la sua professionista, evidenziando come un team affiatato possa fare la differenza anche nei momenti di transizione.

Chi ha lasciato il team di Hamilton nel 2026?

Hamilton si prepara a una stagione 2026 ricca di cambiamenti. È stato infatti annunciato che Riccardo Adami abbandonerà il ruolo di ingegnere di gara per dedicarsi interamente all’accademia piloti della Ferrari. Ad oggi non è stato comunicato ufficialmente il nome del nuovo ingegnere, anche se si ipotizza che Cedric Michel-Grosjean, in provenienza dalla McLaren, possa prendere il suo posto. Inoltre, dopo la sessione di shakedown a Barcellona, Hamilton separerà per la seconda volta i propri affari dal manager Marc Hynes, che ora si unirà al team F1 Cadillac, come evidenziato sul suo profilo LinkedIn.

Un ulteriore cambio interessa l’organizzazione: Ella Yeboah, responsabile stampa di “Lewis Hamilton Ventures”, non collaborerà più con il campione. Al momento non sono stati annunciati sostituti né per Hynes né per Yeboah, segnando così una fase di transizione volta a rinnovare e rafforzare l’intero staff che supporta il pilota.

Angela Cullen – La sua vita in F1 e prima

Per chi avesse dubbi sul ruolo da pilastro e miglior amica di Hamilton, basta ricordare la sua uscita dalla Mercedes e dalla Formula 1 ai primi mesi del 2023. In quell’occasione, Hamilton ha reso omaggio a Cullen dichiarando: “Negli ultimi sette anni @cullen_angela è stata al mio fianco, spronandomi a diventare la migliore versione di me stesso. Grazie a lei sono un atleta più forte e una persona migliore. Oggi vi invito ad augurarle il meglio in questo nuovo percorso volto a realizzare i suoi sogni.” I due hanno condiviso momenti fondamentali durante i weekend di Gran Premi, trascorrendo insieme gran parte del tempo fuori dall’auto, prima di ritrovarsi nuovamente nella squadra Ferrari.

Angela Cullen, attualmente 51enne e di ben 10 anni superiore a Hamilton, è nata il 5 agosto 1974 in un sobborgo di Auckland, in Nuova Zelanda, per poi trasferirsi nel Regno Unito. Come accade per molti allenatori d’élite, ha collaborato con la Hintsa Performance Company, fondata dal celebre preparatore fisico, il defunto Dr. Aki Hintsa. Entrata a far parte del team Hintsa nel 2015, l’anno successivo si è unita al gruppo di Hamilton, dando inizio a una collaborazione lunga, proficua e duratura.

