Secondo questa leggenda, Antonelli e la Mercedes puntano al vertice della F1.

Secondo l'analista Martin Brundle, la nuova configurazione della Mercedes in vista della stagione di Formula 1 2026 non può essere trascurata.
Nonostante le recenti difficoltà riscontrate dalle vetture ad effetto suolo, il team tedesco sembra aver trovato la soluzione ideale per garantire competitività sin dal primo giro di pista. Il nuovo pacchetto tecnico promette infatti prestazioni immediate e affidabili, posizionando Mercedes tra le principali candidate al titolo, e questo ha già suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Durante le prove pre-stagionali a Barcellona, Mercedes ha fatto registrare un impatto notevole, completando oltre 500 giri con il nuovo monoposto W17 e ottenendo i tempi non ufficiali più veloci. Presentato il 22 gennaio, il W17 è stato progettato per essere più leggero, stretto e compatto, e circolano anche voci secondo cui monterebbe il motore a combustione più potente dell’intero pelotone. Nonostante questi promettenti risultati, Brundle ha avvertito che le basse temperature spagnole potrebbero non riflettere il reale rendimento in gara.
Il tecnico ha spiegato come la configurazione attuale possa far riscaldare gli pneumatici troppo rapidamente, un aspetto che in pista, soprattutto in presenza di temperature elevate, potrebbe rappresentare una problematica decisiva. Queste considerazioni invitano a una valutazione più attenta delle performance del nuovo pacchetto, poiché l'effettiva affidabilità e la gestione termica saranno confermate solo in condizioni di gara più estreme e impegnative.
La postura e il futuro di Verstappen
Brundle ha poi toccato il tema dei rumor che vedevano coinvolto Verstappen, il quale, dopo aver perso il campionato mondiale 2025 a favore di Lando Norris, sarebbe stato corteggiato dalla Mercedes. Il pilota, però, ha confermato la propria permanenza in Red Bull per questa stagione, continuando a sfidare gli avversari con il numero 3 sulla vettura. L’analista ha evidenziato come, definito “il talento di una generazione”, Verstappen potrà in futuro scegliere liberamente il team per il 2027, qualora la Red Bull non dovesse rispondere alle aspettative.
Concentrato su ciò che può controllare, Verstappen ha dichiarato a fine gennaio di voler mettere da parte le incertezze legate ai nuovi regolamenti, concentrandosi esclusivamente sulle proprie prestazioni. Parallelamente, l’ottimismo nei confronti della Mercedes rimane forte. Brundle ha commentato per Sky Sports che il team ha perfettamente interiorizzato le nuove normative, riuscendo a mettere a livello i propri sistemi di recupero e gestione della batteria con gli altri gruppi d’élite. Pur riconoscendo le difficoltà legate all’adattamento in condizioni di temperatura variabile, l’esperto ha concluso sottolineando il ritmo costante e l’affidabilità dimostrata dalla scuderia, una sinergia interna che potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime sfide del campionato.
