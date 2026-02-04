NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista

Solo 24 ore dopo i pettegolezzi su Kim Kardashian, la leggenda della F1, Lewis Hamilton, ha nuovamente infiammato i social con un nuovo presunto colpo di fulmine.

La notizia ha fatto impazzire i fan, poiché alcuni media britannici hanno riferito che il sette volte campione mondiale, 41enne, avrebbe trascorso il weekend con la star televisiva e fondatrice di Skims.

In breve, sono emerse nuove informazioni: Hamilton e Kim sono stati avvistati insieme a Parigi, lasciandosi alle spalle il lussuoso rifugio nei Cotswolds. Al momento, i due restano in silenzio, mentre le speculazioni online non cessano.

Lewis Hamilton e il suo amore per i cani

Oltre a condividere immagini del lungo test pre-stagione con la Ferrari a Barcellona e momenti di una gita sugli sci, il pilota ha sorpreso tutti con alcune dolci istantanee in cui si vedeva giocare con un gruppo di cuccioli adorabili. I video e le foto che lo ritraggono insieme a questi irresistibili cagnolini hanno fatto esplodere l’entusiasmo tra i suoi 42,2 milioni di follower su Instagram, che hanno inondato i post con messaggi d’affetto.

Questi momenti assumono un significato ancora più profondo alla luce della recente perdita del fedele bulldog, Roscoe, scomparso a 12 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la polmonite. In poche ore dalla pubblicazione di queste toccanti immagini, quasi 900.000 follower hanno reagito, riempiendo i social di messaggi d'affetto.

Pur suscitando curiosità anche per i pettegolezzi riguardanti un ipotetico legame con Kardashian, Hamilton ha preferito non commentare la faccenda. L'attenzione ora si concentra sulla seconda fase dei test pre-stagione, che si svolgerà a Bahrein dall'11 al 13 febbraio.

