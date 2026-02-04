close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kim Kardashian with a love heart behind them

NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista

NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kim Kardashian with a love heart behind them

Solo 24 ore dopo i pettegolezzi su Kim Kardashian, la leggenda della F1, Lewis Hamilton, ha nuovamente infiammato i social con un nuovo presunto colpo di fulmine.

La notizia ha fatto impazzire i fan, poiché alcuni media britannici hanno riferito che il sette volte campione mondiale, 41enne, avrebbe trascorso il weekend con la star televisiva e fondatrice di Skims.

In breve, sono emerse nuove informazioni: Hamilton e Kim sono stati avvistati insieme a Parigi, lasciandosi alle spalle il lussuoso rifugio nei Cotswolds. Al momento, i due restano in silenzio, mentre le speculazioni online non cessano.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Lewis Hamilton e il suo amore per i cani

Oltre a condividere immagini del lungo test pre-stagione con la Ferrari a Barcellona e momenti di una gita sugli sci, il pilota ha sorpreso tutti con alcune dolci istantanee in cui si vedeva giocare con un gruppo di cuccioli adorabili. I video e le foto che lo ritraggono insieme a questi irresistibili cagnolini hanno fatto esplodere l’entusiasmo tra i suoi 42,2 milioni di follower su Instagram, che hanno inondato i post con messaggi d’affetto.

Questi momenti assumono un significato ancora più profondo alla luce della recente perdita del fedele bulldog, Roscoe, scomparso a 12 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la polmonite. In poche ore dalla pubblicazione di queste toccanti immagini, quasi 900.000 follower hanno reagito, riempiendo i social di messaggi d'affetto.

Pur suscitando curiosità anche per i pettegolezzi riguardanti un ipotetico legame con Kardashian, Hamilton ha preferito non commentare la faccenda. L'attenzione ora si concentra sulla seconda fase dei test pre-stagione, che si svolgerà a Bahrein dall'11 al 13 febbraio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista
Formula 1

NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista

  • 36 minuti fa
Hamilton si separa per la SECONDA volta da un membro chiave del team
Ferrari

Hamilton si separa per la SECONDA volta da un membro chiave del team

  • 1 ora fa
Alla Ferrari è stato ordinato di STARE ZITTA a causa di una scappatoia legale in F1
Ferrari

Alla Ferrari è stato ordinato di STARE ZITTA a causa di una scappatoia legale in F1

  • 2 ore fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Avvisato di non promettere troppo alla Ferrari; Ha solo cinque mesi per salvare
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Avvisato di non promettere troppo alla Ferrari; Ha solo cinque mesi per salvare

  • Oggi 01:10
Ferrari Notizie Oggi: Riceve GRANDI NOTIZIE
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Riceve GRANDI NOTIZIE

  • Ieri 22:00
Antonelli Notizie Oggi: il PRINCIPALE rivale; LANCIA L'ATTACCO; stupita dalla vettura del rivale
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: il PRINCIPALE rivale; LANCIA L'ATTACCO; stupita dalla vettura del rivale

  • Ieri 21:00
Più notizie

Molto letto

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 21 gennaio
 Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

  • 27 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play