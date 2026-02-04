Hamilton si separa per la SECONDA volta da un membro chiave del team

Il sette volte campione Lewis Hamilton ha recentemente interrotto il suo stretto rapporto professionale con il collaboratore di fiducia, a poche settimane dall’inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail Sport, il pilota britannico ha deciso di separarsi da Marc Hynes, ex rappresentante e direttore esecutivo del Project 44, con cui aveva collaborato dal 2015 al 2021, separandosi in passato in maniera amichevole.

Prima del passaggio da Mercedes alla Ferrari nel 2025, Hamilton aveva nuovamente scelto Hynes per rafforzare il suo team personale, decisione che gli aveva permesso anche di ritrovare la sua ex preparatrice, Angela Cullen, segnando l’inizio di una nuova fase nella sua preparazione.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

La riorganizzazione del team per il 2026

La stampa britannica sottolinea come Hynes abbia intrapreso una nuova sfida con il rinnovato team Cadillac F1, ricoprendo un ruolo volto alla gestione e rappresentanza degli atleti, in particolare per Zhou Guanyu. Pur essendo Valtteri Bottas e Sergio Pérez i piloti titolari del team, Zhou Guanyu si è recentemente trasferito dalla Ferrari alla formazione americana per assumere il ruolo di pilota di riserva.

Hynes, 47 anni, conosce Hamilton da decenni e vanta una carriera di spicco nell’automobilismo, essendosi aggiudicato il Campionato Britannico di Formula 3 nel 1999. Inizialmente reintegrato per coordinare la logistica delle gare all’interno dell’entourage personale del pilota, l’ex manager è stato ingaggiato da Cadillac in vista dell’inizio della stagione 2026. La separazione si è svolta in maniera amichevole, sebbene non sia il primo cambiamento che il sette volte campione vive in quest’anno.

A sole due settimane dall’inizio del 2026, la Ferrari ha annunciato che Riccardo Adami, l’ingegnere di pista che aveva collaborato con Hamilton, non continuerà nel team per la prossima stagione. Al suo posto, il tecnico sarà assegnato al programma dell’accademia piloti e al progetto TPC della Scuderia. Il primo anno di collaborazione, caratterizzato da una comunicazione non sempre fluida durante i weekend di gara, aveva creato non poche difficoltà; la decisione di riorganizzazione sembra aver contribuito ad alleggerire l’atmosfera, con Hamilton visibilmente soddisfatto dopo aver dominato le cronos non ufficiali durante l’ultima sessione di test a Barcellona, mentre resta da definire chi prenderà il posto di Adami.

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

Hamilton e Ferrari torneranno in azione a Melbourne durante il Gran Premio d’Australia, che aprirà la stagione il 8 marzo alle ore 15:00 (AEDT), 4:00 GMT e 23:00 ET. Prima dell’inizio della competizione, sono previste due sessioni di test: la prima dall’11 al 13 febbraio e la seconda dal 18 al 20 febbraio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato