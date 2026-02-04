Alla Ferrari è stato ordinato di STARE ZITTA a causa di una scappatoia legale in F1
L'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha invitato Ferrari a tacere sulla presunta falla nelle normative delle unità di potenza del 2026, richiamando alla mente le controversie del 2019 sul flusso di carburante.
Ferrari è infatti uno dei cinque costruttori che ha sviluppato una nuova unità per questa stagione, a seguito delle importanti riforme regolamentari. Le nuove regole prevedono un bilanciamento tra energia elettrica e motore termico, con la potenza elettrica triplicata rispetto al 2025 e l'impiego esclusivo di carburanti completamente sostenibili.
Tuttavia, la pausa pre-stagionale è stata segnata da voci riguardanti una scappatoia normativa sfruttata da Mercedes, legata alle relazioni geometriche di compressione. Secondo le indiscrezioni, il team avrebbe mantenuto un rapporto di 16:1 a motore fermo, incrementandolo a 18:1 durante l’attività, con un guadagno di circa 15 cavalli. Questi sospetti hanno spinto altri costruttori a sollecitare una maggiore chiarezza normativa da parte della FIA, mentre Schumacher insiste affinché Ferrari rimanga in silenzio, ricordando il caso controverso del 2019.
All'epoca, l'unità Ferrari garantì un vantaggio in retta che scatenò un acceso dibattito, portando a un accordo tra il team e la FIA nei primi mesi del 2020. Schumacher ha commentato nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Germany: "Ferrari, dovreste restare in silenzio. Il carburante proveniva da una fonte inappropriata. Rimanete calmi e continuate a lavorare: sono convinto che siete stati capaci di mettere in campo una simile strategia." Il precedente episodio aveva evidenziato i limiti delle normative, rendendo urgente un aggiornamento per evitare favoritismi ingiustificati.
Mercedes avrà davvero il vantaggio nel 2026?
Il responsabile del progetto Audi F1, Mattia Binotto, ha recentemente dichiarato che, se Mercedes o un altro team riusciranno a decifrare questo trucco, potranno ottenere un notevole vantaggio competitivo.
Si ipotizza infatti che tale innovazione possa far risparmiare circa 0,3 secondi al giro, offrendo a Mercedes e ai suoi clienti un margine significativo nelle gare. Nel corso della settimana la FIA ha programmato due incontri: uno per definire un quadro regolamentare per le prove dei rapporti di compressione in condizioni di temperature elevate e un altro, convocato dal comitato consultivo delle unità di potenza, per analizzare nel dettaglio questa strategia.
