Hamilton ha solo CINQUE MESI per salvare la sua carriera in F1

Lewis Hamilton ha iniziato il 2026 con notevole promessa insieme alla Ferrari, in una stagione in cui punta a scrivere la storia conquistando il suo ottavo titolo mondiale di Formula 1.

Il sette volte campione appare decisamente più rilassato all’interno della scuderia, godendosi momenti di spensieratezza e scherzi con il compagno Charles Leclerc, come emerso nei video pre-campionato. Alcuni commentano addirittura che influenze esterne, come la presenza di Kim Kardashian, abbiano contribuito a diffondere un’aria nuova e distesa all’interno del team.

Durante lo shakedown a Barcellona, Hamilton ha saputo mettere in luce il potenziale del nuovo monoposto, distinguendosi come il pilota più veloce dopo cinque giorni di test privati al Circuito de Catalunya. Va precisato, però, che in queste sessioni l’obiettivo non è spingere al limite le prestazioni, bensì affinare l’assetto complessivo della vettura: restano dunque da affrontare le prove definitive. Nonostante la complessità della prima stagione con Ferrari, dopo il sorprendente passaggio dalla Mercedes all’inizio del 2025, le prospettive per Hamilton in questo nuovo capitolo appaiono cariche di ottimismo.

Quanto tempo ancora competerà Hamilton in F1?

Il fattore tempo non può essere trascurato. Hamilton non è più il giovane che era una volta e, per quanto l’esperienza possa contare, nessun curriculum potrà mai sostituire il picco fisico dei tempi passati. Ogni anno che scorre porta con sé un naturale calo delle prestazioni, e se la stagione inaugurale ha lasciato qualche critica, il secondo anno non può essere visto come un semplice periodo di adattamento: è il momento per ottenere risultati concreti. Anche se è difficile stabilire una scadenza precisa, si ipotizza che il pilota avrà fino al Gran Premio di Gran Bretagna – l’undicesima gara, a metà calendario, sotto lo sguardo attento dei tifosi britannici – per dimostrare a Ferrari e al mondo intero di poter rimanere tra l’élite della disciplina.

Charles Leclerc ha superato comodamente Lewis Hamilton nel 2025

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Potrà Hamilton superare Leclerc?

La chiave per il campione britannico è riuscire a rimanere davanti a Leclerc in ogni gara: non basta mai un secondo posto, anche se conquistato a pochi decimi di differenza. La Ferrari ha investito pesantemente in Hamilton per vincere le corse e non per ricoprire un ruolo di supporto; se Leclerc dovesse continuare a tenerlo indietro, il team potrebbe decidere di puntare su un compagno dal costo inferiore, capace di lottare a pari livello, come ad esempio Carlos Sainz.

Le vittorie saranno fondamentali in questa battaglia per il titolo: anche se il pilota dovesse arrivare a Silverstone agli inizi di luglio senza aver scalato il podio con la rossonera, mantenere il vantaggio su Leclerc gli permetterebbe di giustificare l’investimento. Con l’opzione di estendere il contratto fino al 2027, Hamilton potrebbe continuare a contendersi il campionato fino a 42 anni, a patto che il suo talento resti all’altezza.

Per questi motivi, l’obiettivo immediato per Lewis all’inizio del 2026 è superare Leclerc: non può più permettersi di restare indietro, soprattutto considerando l’inevitabile calo di ritmo nel tempo. Se dovesse nuovamente trovarsi in difficoltà, sorgeranno inevitabili interrogativi sul futuro della collaborazione. Hamilton dovrà quindi brillare a Melbourne l’8 marzo prossimo per confermarsi protagonista assoluto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato