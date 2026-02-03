Mercedes lancia un avvertimento URGENTE in seguito all'ottimismo di Verstappen

Il team di Formula 1 della Mercedes sembra pronto ad affrontare con determinazione la stagione 2026.

Il direttore del team, Toto Wolff, appare sereno, pur mantenendo alta l’attenzione verso i possibili rivali. L’austriaco non ha dubbi sul promettente futuro di Red Bull Racing, che quest’anno ha sviluppato internamente il proprio sistema di propulsione.

L’atmosfera all’interno della scuderia è permeata da ottimismo e grandi aspettative. Le prime prove sul circuito di Barcellona sono state molto promettenti: la Mercedes ha fatto vedere il suo valore, pur riconoscendo le prestazioni di spicco della Red Bull, che con il suo motore Red Bull Powertrains ha dimostrato notevole affidabilità, completando numerosi giri consecutivi.

Inoltre, George Russell ha espresso apprezzamenti per la squadra di Max Verstappen, mentre Wolff, pur riconoscendone i meriti, lancia una leggera avvertenza.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Wolff colpito dal motore di Red Bull per il 2026

Quest’anno, in collaborazione con la Ford statunitense, Red Bull ha introdotto nei propri bolidi un’unità di potenza sviluppata interamente in casa. Progetti di questo tipo solitamente sono soggetti a problemi tecnici e necessitano di continui aggiustamenti, ma al Circuit de Catalunya di Barcellona non si sono registrati inconvenienti. Wolff ha commentato: “Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Secondo quanto riferito, Hadjar ha completato 107 giri nel primo giorno, evidenziando un’elevata affidabilità.”

Sebbene l'affidabilità rappresenti un aspetto fondamentale – e secondo Wolff possa rivelarsi un grande vantaggio – nelle qualifiche e in gara sarà necessario puntare anche sulla velocità, l’elemento chiave per il successo. Infatti, come sottolinea il direttore, “il cronometro non mente”: è essenziale disporre della giusta rapidità, poiché la ricerca di prestazioni elevate a volte può compromettere la stabilità del veicolo.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato