Mercedes lancia un avvertimento URGENTE in seguito all'ottimismo di Verstappen
Mercedes lancia un avvertimento URGENTE in seguito all'ottimismo di Verstappen
Il team di Formula 1 della Mercedes sembra pronto ad affrontare con determinazione la stagione 2026.
Il direttore del team, Toto Wolff, appare sereno, pur mantenendo alta l’attenzione verso i possibili rivali. L’austriaco non ha dubbi sul promettente futuro di Red Bull Racing, che quest’anno ha sviluppato internamente il proprio sistema di propulsione.
L’atmosfera all’interno della scuderia è permeata da ottimismo e grandi aspettative. Le prime prove sul circuito di Barcellona sono state molto promettenti: la Mercedes ha fatto vedere il suo valore, pur riconoscendo le prestazioni di spicco della Red Bull, che con il suo motore Red Bull Powertrains ha dimostrato notevole affidabilità, completando numerosi giri consecutivi.
Inoltre, George Russell ha espresso apprezzamenti per la squadra di Max Verstappen, mentre Wolff, pur riconoscendone i meriti, lancia una leggera avvertenza.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Wolff colpito dal motore di Red Bull per il 2026
Quest’anno, in collaborazione con la Ford statunitense, Red Bull ha introdotto nei propri bolidi un’unità di potenza sviluppata interamente in casa. Progetti di questo tipo solitamente sono soggetti a problemi tecnici e necessitano di continui aggiustamenti, ma al Circuit de Catalunya di Barcellona non si sono registrati inconvenienti. Wolff ha commentato: “Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Secondo quanto riferito, Hadjar ha completato 107 giri nel primo giorno, evidenziando un’elevata affidabilità.”
Sebbene l'affidabilità rappresenti un aspetto fondamentale – e secondo Wolff possa rivelarsi un grande vantaggio – nelle qualifiche e in gara sarà necessario puntare anche sulla velocità, l’elemento chiave per il successo. Infatti, come sottolinea il direttore, “il cronometro non mente”: è essenziale disporre della giusta rapidità, poiché la ricerca di prestazioni elevate a volte può compromettere la stabilità del veicolo.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
SVELATA: questa è la NUOVA Williams F1 di Sainz per il 2026
- 3 ore fa
Hamilton ha solo CINQUE MESI per salvare la sua carriera in F1
- 1 ora fa
Mercedes lancia un avvertimento URGENTE in seguito all'ottimismo di Verstappen
- 1 ora fa
La storia delle relazioni di Hamilton: da Kim Kardashian a Nicole Scherzinger
- 2 ore fa
Hamilton mette in guardia dal fare troppe promesse sulla Ferrari nel 2026
- Oggi 15:12
La Ferrari riceve GRANDI NOTIZIE su un rivale per il 2026
- Oggi 15:00
Molto letto
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
- 21 gennaio
Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test
- 27 gennaio