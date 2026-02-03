La storia delle relazioni di Hamilton: da Kim Kardashian a Nicole Scherzinger

Se nelle ultime 36 ore potresti aver perso qualche aggiornamento sui social, ma ormai circola il rumor che Lewis Hamilton stia frequentando Kim Kardashian.

Il quotidiano The Sun ha diffuso la notizia lunedì mattina e, successivamente, alcuni media statunitensi hanno immortalato la coppia a Parigi.

La vita sentimentale del pilota inglese è sempre stata al centro dell’attenzione. A 41 anni, Hamilton tende a minimizzare o ignorare le indiscrezioni su nuove relazioni, anche se si racconta che non abbia più vissuto da scapolo dalla fine della sua storia con Nicole Scherzinger nel 2015. Data la sua costante esposizione mediatica, però, seguire esattamente ogni relazione diventa un’impresa ardua.

La storia degli appuntamenti di Lewis Hamilton

Danielle Lloyd (2002)

All’epoca, la giovane modella Danielle Lloyd faceva parlare di sé e raggiunse la fama grazie al titolo di Miss England nel 2004, seguito dalla corona da Miss Gran Bretagna nel 2006. Successivamente, il suo nome fu collegato a un controverso scandalo di razzismo durante la trasmissione Celebrity Big Brother.

Jodia Ma (2003-07)

Probabilmente la figura meno conosciuta della lista, Jodia Ma conobbe Hamilton agli inizi della sua carriera in Formula Renault , segnando così uno dei suoi primi passi nel mondo delle competizioni internazionali.

Nicole Scherzinger (2007-15)

L’ex cantante dei Pussycat Dolls è stata l’ultima compagna confermata pubblicamente da Hamilton. La loro relazione, durata quasi un decennio, è stata caratterizzata da frequenti alti e bassi, tanto da alimentare i rumor di un fidanzamento. Dopo la separazione, Scherzinger ha commentato: “Sono devastata perché non ha funzionato. È stata la decisione più difficile che abbiamo preso, ma l’abbiamo presa insieme. Amo Lewis e so che anche lui mi ama. Gli auguriamo ogni felicità nella vita. Ora cerco di restare forte grazie alla mia fede.”

Gigi Hadid (2015)

La modella di fama internazionale è stata più volte avvistata in compagnia di Hamilton, che predilige frequentare personalità legate al mondo della moda.

Rihanna (2015)

Entrambi sono stati fotografati a eventi esclusivi. Pur essendo Hamilton intervenuto precisando che si trattava solo di una bella amicizia, non hanno mancato le speculazioni sui media.

Kendall Jenner (2015)

Nonostante il legame familiare con il mondo Kardashian, Hamilton ha subito chiarito: “Kendall ed io siamo amici da sempre e nulla più.” Una precisazione importante, considerando che in quel periodo lui aveva 30 anni e lei era ancora agli inizi della sua carriera.

Barbara Palvin (2016)

Ancora una volta il mondo della moda fa da sfondo: il pilota è stato avvistato insieme alla rinomata modella, in una situazione che ha suscitato notevoli interessi mediatici.

Lindsey Vonn (2016)

Un bacio sulla guancia, scambiato in occasione del Gran Premio Britannico del 2015, fece scoppiare nuovi rumors. In seguito, durante alcuni test pre-stagione, entrambi ribadivano che il loro rapporto si limitava a un’amicizia.

Rita Ora (2016)

Per un breve periodo, Hamilton e la cantante sono stati visti frequentemente insieme, lasciando aperta ogni ipotesi. Nessuno dei due, però, ha mai confermato ufficialmente l’esistenza di un legame sentimentale.

Winnie Harlow (2016-17)

La coppia, composta dal pilota e dalla modella, è apparsa insieme in numerosi eventi legati alla moda. In un’occasione, Hamilton dichiarò a Ellen DeGeneres di non avere alcun impegno sentimentale, sebbene i rumors non si siano fermati.

Sofia Richie Grainge (2017)

Durante un evento del settore moda, Hamilton è stato ritratto insieme alla nota modella, alimentando nuovamente le speculazioni su un possibile flirt.

Nicki Minaj (2018)

Le strade dei due si sono incrociate durante la Fashion Week e, secondo alcune voci, avrebbero persino trascorso insieme qualche giorno di vacanza. Tuttavia, né la rappeuse né il pilota hanno voluto commentare ufficialmente la vicenda.

Camila Kendra (2021)

Il pilota è stato ancora una volta fotografato insieme alla modella, ma i rappresentanti di Camila hanno smentito ogni rumor: “Camila e Lewis non usciranno insieme, sono solo amici.”

Shakira (2023)

La celebre cantante ha spiegato di non avere spazio per una relazione in quel periodo della sua vita, affermando: “Non ci penso affatto. Al momento non c’è posto per un uomo nella mia vita.” Le sue parole hanno messo a tacere ogni dubbio sulla sincerità del suo stato d’animo.

Sofia Vergara (2025)

Circolò la notizia di un presunto pranzo “coqueto” tra Hamilton e la showgirl, che in realtà si rivelò un semplice incontro di gruppo. Forse il carisma di Hamilton lo porta a instaurare subito simpatia con chiunque, lasciando spesso perplessi gli addetti al gossip.

Violetta Bert (2025)

Il pilota è stato fotografato insieme a un’altra donna del mondo della moda, confermando ancora una volta il ripetersi di questa tipologia di apparizioni mediatica nel corso della sua carriera.

Kim Kardashian (2026)

Come suggerito all’inizio, l’ultimo capitolo della movimentata vita sentimentale di Hamilton ha riportato Kim Kardashian sotto i riflettori dei media, alimentando ulteriormente i gossip su una possibile nuova relazione.

Questa sintesi ripercorre alcune delle figure che, nel corso degli anni, hanno condiviso momenti con Lewis Hamilton. Più che un elenco esaustivo, si tratta di uno sguardo sulle personalità che hanno incrociato il cammino del pilota, riflettendo il continuo interesse che il pubblico e la stampa nutrono per la sua vita sentimentale.

