SVELATA: questa è la NUOVA Williams F1 di Sainz per il 2026

Il team di Formula 1 della Williams ha svelato il suo monoposto per la prossima stagione. Alexander Albon e Carlos Sainz saranno in pista a bordo del FW48.

La scuderia di Grove ha deciso la scorsa settimana di non esibirsi al Circuit de Barcelona-Catalunya, poiché il FW48 necessitava ancora di collaudi fondamentali. Il responsabile del team, James Vowles, ha spiegato che la vettura non era pronta per alcuni test essenziali.

Invece di correre contro il tempo, la Williams ha preferito attendere i test pre-stagionali a Bahrein, che costituiranno la prima valutazione ufficiale dell'anno. Nel frattempo, la vettura – o per meglio dire la sua inconfondibile livrea – è stata svelata al grande pubblico. Scopri il nuovo FW48 qui di seguito.

The wait is over. Meet the FW48 livery 🤩 pic.twitter.com/Q88qWS0jI5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Admiring the FW48 livery from every angle 🔥 pic.twitter.com/zWlQ48kRN5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Per quanti anni è il contratto di Carlos Sainz con Williams?

Lunedì è stato ufficialmente comunicato che Sainz proseguirà la sua carriera in F1 con la Williams.

Per lungo tempo, sembrava che Audi dettesse il primato, ma lo stesso Sainz non intravedeva particolari vantaggi in tale prospettiva. Red Bull e Mercedes avevano rivolto una certa attenzione all'espagnolo, mentre Alpine ne aveva lodato le prestazioni. Alla fine, è stata la Williams a fare la scelta, decisione a cui Sainz ha aderito dopo una lunga riflessione.

In un comunicato stampa, il team britannico ha rivelato i dettagli del contratto di Carlos Sainz: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz entrerà a far parte del roster piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA e oltre. Con una decade di esperienza alle spalle, Sainz passerà in Williams, provenendo dalla Scuderia Ferrari, con un contratto iniziale di due anni e opzioni per ulteriori prolungamenti.

Carlos gareggerà al fianco di Alex Albon per la Williams Racing nel 2025 e, nell’era delle nuove regolamentazioni della F1, la coppia cercherà di guidare il ritorno della scuderia nella parte alta della griglia. Il pilota continuerà a utilizzare il numero 55", hanno commentato.

