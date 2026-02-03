Hamilton mette in guardia dal fare troppe promesse sulla Ferrari nel 2026

Lewis Hamilton ha ricevuto il consiglio di non sopravvalutare le chance della Ferrari in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Il sette volte campione ha testato lo SF-26 durante un ciclo di prove di cinque giorni a Barcellona la scorsa settimana: per tre giornate complete al volante il team non ha riscontrato alcun problema di affidabilità. Il pilota britannico ha dovuto affrontare la pioggia martedì, mentre giovedì e venerdì ha condiviso la vettura con il compagno Charles Leclerc, completando così il ricco calendario dei test della scuderia.

Nel corso della settimana, il team ha effettuato oltre 400 giri, superato solo dalla Mercedes, che ha raggiunto quota 500. Sebbene lo SF-26 abbia evidenziato una notevole rapidità, in questa fase l’obiettivo principale resta quello di valutare la resistenza e l’affidabilità della vettura, piuttosto che registrare tempi sul giro record. Hamilton ha dichiarato in un’intervista, subito dopo le sessioni di giovedì, che la Ferrari si presenta in condizioni migliori rispetto ai test pre-stagione del 2025, periodo durante il quale il pilota si era appena unito al team di Maranello.

Tuttavia, l’analista Craig Slater ha messo in guardia Hamilton dal lasciarsi prendere da un entusiasmo troppo precoce. In un intervento a Sky Sports F1 ha commentato: “La Ferrari è probabilmente la squadra più difficile da interpretare. Ho parlato con una fonte presente a Barcellona che si è confrontata con tutti i direttori di team; mi ha riferito che non è possibile assegnare una valutazione chiara o avere un’opinione definita sulle loro possibilità. Non è il momento di contare troppo sulle certezze, perché c’è ancora molto lavoro da fare. Finora, quello che abbiamo visto di Lewis non è né negativo né straordinario. Resta da vedere cosa ci riserverà il futuro.”

Hamilton in cerca di riscatto

Disporre di una vettura più veloce rispetto al 2025 rappresenta un segnale incoraggiante per Hamilton, ma il pilota dovrà migliorare il proprio rendimento prima di poter sognare un ottavo titolo mondiale. L’anno scorso il britannico ha incontrato notevoli difficoltà tanto in qualifying quanto in gara, senza riuscire a raggiungere nemmeno un podio in un Gran Premio.

La differenza diventa particolarmente evidente se confrontato con il suo compagno Leclerc, che ha collezionato sette podi e concluso il campionato piloti con 86 punti in più. Dopo aver subito una delle peggiori disfatte nei confronti del compagno nel 2025, Hamilton spera che la nuova generazione di vetture si adatti meglio al suo stile di guida, soprattutto ora che le regole sull’effetto suolo sono state abbandonate. Durante l’era dell’effetto suolo, il pilota era riuscito a conquistare soltanto due vittorie in Gran Premi nelle quattro stagioni complete (2022-2025).

