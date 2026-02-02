Aria di romanticismo! Hamilton si gode un "massaggio di coppia" durante un appuntamento con una star mondiale.

Lewis Hamilton sembra aver ripreso la sua vita sentimentale durante la pausa della Formula 1 e, con grande sorpresa, il nuovo interesse sarebbe la star dei reality Kim Kardashian.

Secondo alcune voci, i due avrebbero trascorso insieme un romantico weekend nel Regno Unito, alimentando numerose speculazioni sul futuro della loro relazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che evidenziano come questo incontro possa rappresentare un cambio di rotta nella vita privata del campione, sempre al centro dei riflettori per le sue imprese in pista e le sue scelte fuori dal circuito.

Si racconta che Kardashian abbia viaggiato sul proprio jet privato per un soggiorno di sole 24 ore. Secondo quanto riportato da alcune fonti, la coppia avrebbe condiviso una camera al lussuoso Estelle Manor, situato nei Cotswolds, dove avrebbe potuto assaporare un massaggio di coppia e una cena intima, in un’atmosfera decisamente romantica.

Questo appuntamento, che si dice abbia avuto un costo superiore alle 120.000 sterline, si aggiunge ad altri indizi, come la loro apparizione insieme a una festa di Capodanno ad Aspen a fine dicembre 2025.

Focus sulla Formula 1

Nonostante i continui rumor che circolano, Hamilton ha ribadito più volte che la sua priorità resta la carriera in Formula 1 e la nuova avventura con la Scuderia Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato in diverse interviste di preferire la solitudine per dedicarsi completamente alla competizione, spiegando come “abbia imparato a mie spese” il difficile equilibrio tra vita privata e impegni sportivi. Dopo un esordio complicato con Ferrari nel 2025, segnato da sfide di natura psicologica, il pilota punta ora a rilanciarsi e ha recentemente registrato il giro più veloce della settimana a Barcellona.

Relazioni prima di Kardashian

La storia sentimentale di Hamilton non è un segreto: il suo legame più noto fu con Nicole Scherzinger, la celebre membro delle Pussycat Dolls, una relazione a intermittenza durata dal 2007 fino alla rottura definitiva nel 2015. Negli anni successivi furono circolati altri nomi, come quello della modella Camila Kendra nel 2021, una relazione che poi si trasformò in quella che Hamilton definì “una bella amicizia”.

Anche una foto in cui il pilota aveva il braccio attorno alla vita di Shakira, nel 2023, alimentò le ipotesi di un nuovo idillio. In seguito, sempre nel 2023, venne accostato a Juliana Nalu, ex compagna di Kanye West, e all’inizio del 2025 fu visto in compagnia dell’attrice Sofía Vergara durante una cena a New York. Tuttavia, quest’ultima relazione si esaurì rapidamente, lasciando la colomba con un senso di abbandono. La presunta avventura segreta con Kim Kardashian si aggiunge così a una lunga serie di vicende amorose, mentre né Hamilton né la star hanno finora confermato ufficialmente il loro rapporto, mantenendo vivo il vortice di rumor che li circonda.

