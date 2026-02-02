Attenzione Antonelli, la Mercedes ingaggia un pilota latino per la F1!

Nella storia della Formula 1 non era mai apparso un pilota proveniente dal Paraguay in nessuna categoria, ma questo panorama sta per mutare radicalmente.

Nel 2026, infatti, Joshua Dürksen, cresciuto ad Asunción – la vivace capitale paraguaiana – firmerà un contratto con Mercedes. La sua storia familiare è altrettanto interessante: il bisnonno, immigrato tedesco, ha lasciato un segno indelebile anche nel suo cognome, mentre le sue radici affondano nella regione del Chaco, dimostrando la fusione di culture e aspirazioni che oggi alimentano il suo percorso nel mondo delle corse.

Nel 2019 Dürksen ha esordito in Formula 4, ottenendo vittorie sia nei campionati italiano che tedesco e raggiungendo un importante piazzamento finale nella categoria araba. Dopo alcune difficoltà nella Formula Regional, ha preferito saltare la FIA Formula 3, trovando nella FIA Formula 2 un ambiente decisamente più favorevole per esprimere il suo talento. Con il team AIX Racing ha accumulato quattro vittorie e sette podi, cosa che ha ulteriormente confermato il suo potenziale.

Dürksen punta a portare successi dalla Mercedes

Dürksen rappresenta il quinto pilota della Mercedes in Formula 1 per il 2026. Oltre a lui, George Russell e Kimi Antonelli sono i titolari, mentre Frederik Vesti – in origine pilota di prova – passerà al ruolo di riserva in seguito al trasferimento di Valtteri Bottas alla Cadillac.

Dürksen assumerà il ruolo di pilota di sviluppo, collaborando a stretto contatto con i vecchi modelli TPC. Di recente, la campionessa della F1 Academy Doriane Pin è stata nominata pilota di sviluppo, mentre Mercedes punta a consolidare la propria formazione, affidandosi a una struttura che valorizza giovani talenti e innovazione tecnica.

