Tutto quello che devi sapere sul lancio della Mercedes nel 2026

Il team Mercedes F1 ha presentato in diretta il lancio virtuale della stagione 2026.

Nonostante la monoposto sia già apparsa in precedenza e abbia riscosso numerosi elogi per la sua affidabilità, sorgono interrogativi sull’obiettivo reale di questa presentazione. L’evento ufficiale, tenutosi lunedì 2 febbraio, ha visto la squadra guidata da Toto Wolff svelare una vettura che molti consideravano una vera bestia, in grado di spingere George Russell nella lotta per il titolo.

Il design del W17 risulta quasi identico a quello mostrato a Barcellona durante i 500 giri del shakedown, mentre la diretta ha offerto una panoramica sintetica delle nuove regole che entreranno in vigore dal 2026, fra cui l’eliminazione del DRS e l’introduzione di concetti innovativi come “aerodinamica attiva” e “modalità sorpasso”.

Cosa è successo al lancio della Mercedes 2026?

La presentazione è iniziata con le parole di Wolff, che ha dichiarato: “Nel 2026 l’uomo migliore e la macchina migliore saranno i vincitori”. Tuttavia, le reazioni in chat hanno rivelato una certa perplessità, dato che molti ricordavano la precedente esposizione del veicolo a Barcellona. Poco dopo, nella sessione chiamata “power station”, sono state approfondite per sei minuti le nuove regolamentazioni tecniche e l’utilizzo di carburanti sostenibili, un segmento così specifico da ridurre momentaneamente l’attenzione degli spettatori.

Successivamente, dopo ulteriori spiegazioni da parte di James Allison, direttore tecnico dei Silver Arrows, i piloti Kimi Antonelli e George Russell sono apparsi in video, affiancati da Fred Vesti, recentemente confermato come pilota di riserva. Wolff ha sottolineato con humour come la presenza di Vesti sia fondamentale per garantire tranquillità in caso di imprevisti, per quanto improbabili.

Non solo Mercedes ha accolto la stagione con una presentazione virtuale: anche Aston Martin, McLaren, Williams e Cadillac hanno in programma i propri lanci. Il shakedown di Barcellona, inizialmente riservato, ha visto trapelare selezionati spezzoni grazie a media come Sky F1. Per evitare di svelare troppe informazioni sulla loro nuova identità, Aston Martin e McLaren hanno scelto un approccio riservato, mentre Williams ha preferito osservare da lontano, mantenendo alta l’aspettativa in vista del lancio sorprendente, previsto per il 3 febbraio.

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

La Mercedes tornerà in azione con l’avvio della stagione a Melbourne, al Gran Premio d’Australia, in programma per l’8 marzo alle 15:00 ora locale (AEDT), equivalenti alle 04:00 GMT e alle 23:00 ET. Prima del via ufficiale si svolgeranno due sessioni di test pre-campionato a Bahrein: la prima dal 11 al 13 febbraio e la seconda dal 18 al 20. Queste prove offriranno alle squadre preziose opportunità per perfezionare la monoposto e adattarsi alle nuove regolamentazioni, preparando il terreno per una stagione che si preannuncia ricca di innovazioni e sfide imperdibili.

