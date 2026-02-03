La Ferrari riceve GRANDI NOTIZIE su un rivale per il 2026

George Russell ha suscitato entusiasmo a Maranello dopo i suoi recenti commenti sul motore Ferrari che Lewis Hamilton utilizzerà nel 2026.

In dichiarazioni pubblicate da The Race, il pilota britannico ha espresso un'opinione sincera su ciò che ha visto della power unit sviluppata a Maranello durante i recenti test del 2026.

Ha dichiarato: "La power unit Ferrari sembra affidabile. Hanno fatto molti giri, non molto indietro rispetto a noi durante i test. E dal punto di vista della power unit, anche la Haas ha fatto molti giri con i motori Ferrari.

Quindi, a essere onesti, potrebbe esserci una bella lotta in serbo per noi, ma siamo soddisfatti di ciò che abbiamo sperimentato finora". Si è parlato molto del fatto che la power unit della Red Bull non fosse all'altezza nel primo anno. Ma da quello che abbiamo visto finora, hanno decisamente dato il massimo.

"Stiamo soddisfacendo tutti i requisiti che vogliamo, ma non possiamo escludere i nostri rivali. Quindi la gente è sempre alla ricerca dell'auto più veloce, e lo scopriremo a Melbourne. Chiunque sia, è l'auto da cui vorremo trarre ispirazione", ha detto.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

